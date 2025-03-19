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Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» выйти в лидеры НХЛ

Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» выйти на первое место в НХЛ
Овечкин ассистировал Коннору Макмайклу, оформившему четвертую шайбу команды. Россиянин провел на льду 15 минут 20 секунд, за это время нанес один бросок в створ и совершил три силовых приема
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Curtis Comeau/Icon Sportswire vi / Global look press)

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Овечкин ассистировал Коннору Макмайклу, оформившему четвертую шайбу команды. Россиянин провел на льду 15 минут 20 секунд, за это время нанес один бросок в створ и совершил три силовых приема.

После победы над «Детройтом» «Вашингтон», набрав 98 очков, сравнялся с лидером НХЛ «Виннипегом». Однако столичный клуб опережает соперника, сыграв на одну игру меньше. «Детройт» занимает шестое место в Атлантическом дивизионе с 70 очками после 68 игр.

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Александр Овечкин

В следующем туре «Вашингтон» примет «Филадельфию». Матч состоится в ночь на 21 марта по московскому времени. «Детройт» сыграет на выезде с «Вегасом» 23 марта.

На счету Овечкина 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь легендарному канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы).

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Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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