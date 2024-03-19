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«Вася навсегда лучший». Как восприняли в России смерть Уткина

Канделаки — об Уткине: «Я не смогла уделить ему достаточно времени»
Василий Уткин умер в 52 года. Его смерть стала настоящим шоком для коллег и почитателей его таланта. «РБК Спорт» собрал комментарии людей, которые отреагировали на смерть одного из лучших журналистов России
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Василий Уткин  (Фото: ФК Эгриси)

Нобель Арустамян, журналист

«Не могу поверить. У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота. Вася навсегда лучший», — написал он.

Коллектив программы «Футбольный клуб»

Сотрудники программы, многолетним ведущим которой являлся Уткин, выразили соболезнования в связи с его смертью. «Информация о церемонии прощания будет опубликована на этом канале позднее. Просим отнестись с пониманием. Мы, как и вы, потеряли друга, коллегу, учителя и просто очень хорошего человека», — написано в телеграм-канале Василия Уткина.

Дмитрий Губерниев

«Очень жаль, что мы его не слышали последние несколько лет как комментатора на большом телевизионном экране, но он превратился в удивительного блогера, я внимательно следил за тем, что он делает. И хочу сказать, что я раздавлен, это огромная потеря для страны, для спорта, для журналистики. Еще раз отмечаю, что он был лучшим в профессии», — заявил он «РБК Спорт».

Валерий Карпин

«Он был другом. Любой разговор с ним был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий. Самое главное, что с ним было всегда интересно», — сказал Карпин в ходе общения с журналистами.

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Российская Премьер-Лига (РПЛ)

«Сегодня не стало великого комментатора, отличного человека и нашего друга Василия Уткина. Спасибо за «Футбольный клуб», за отличные репортажи, воспитанников, которые продолжают делать наш футбол лучше, и счастливое детство многих из нас. Покойся с миром, легенда. Нам будет тебя очень не хватать», — говорится в телеграм-канале РПЛ.

Татьяна Тарасова

«Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор. В нем было то, что определяет профессию. Он в своей профессии был очень большим комментатором. Спасибо ему, он почему‑то всегда меня поддерживал. Хотя мы были едва знакомы», — сказала «Матч ТВ» заслуженный тренер.

Роман Гутцайт, комментатор

«Вася такого масштаба человек, в профессии он, можно сказать, отец почти всех комментаторов, которых сейчас знают люди в России, реально, почти всех. Он каждому многое дал, но прелесть Васи не только в том, что он помогал людям в профессиональном смысле, уникальность Васи в том, что это был просто фантастический друг. Поскольку мы с ним знакомы очень давно и очень близко, я знаю миллион историй, как он помогал людям, которые находятся не только внутри профессии, но и рядом с ней, он делал их жизнь лучше советом, деньгами, помощью», — сказал Гутцайт Sport 24.

Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг»

«В спешке и желании как можно быстрее доказать, что «Матч ТВ» будет лучшим спортивным каналом в стране, я не смогла уделить ему достаточно времени. А он в нем нуждался. Он был человеком, который жил вниманием окружающих, ему надо было рассказать, как прошли съемки в Бразилии, подходит ли ему кепочка, которую я сказала ему примерить, и многое другое», — написала Канделаки.

По ее словам, Уткин был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых она встречала. «Спортивное телевидение было смыслом всей его жизни. Несмотря на все его плохие слова в мой адрес, сейчас уже про это и говорить глупо, талант его был неоспорим. Он должен был успеть сделать гораздо больше. И очень жаль, что в том числе из‑за своего интеллектуального и человеческого одиночества Вася остался один и так рано ушел из жизни», — отметила Канделаки.

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