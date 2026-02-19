Футболист ЦСКА вошел в десятку лучших вингеров до 21 года вне топ-5 лиг

Игрок ЦСКА Глебов вошел в десятку лучших вингеров до 21 года вне топ-5 лиг

Глебов занял восьмое место в рейтинге. В текущем сезоне он провел за ЦСКА 23 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи

Кирилл Глебов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Российский футболист ЦСКА Кирилл Глебов вошел в десятку лучших вингеров до 21 года по числу результативных действий за 90 минут, выступающих вне пяти сильнейших европейских лиг по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Об этом организация сообщила на своей странице в социальной сети X.

Глебов занял восьмое место в рейтинге. В среднем за 90 минут матча футболист совершает 0,50 голевого действия.

На первом месте расположился Мика Годтс («Аякс», 0,88), второй — Керим Алайбегович («Зальцбург», 0,63), третий — Мамаду Диакон («Брюгге», 0,61).

Рейтинг был составлен среди футболистов, выступающих за пределами Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

За ЦСКА Глебов выступает с 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 23 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

В составе клуба Глебов стал обладателем Кубка (2023, 2025) и Суперкубка России (2025/2026). На счету футболиста два матча за сборную России.

После 18 туров ЦСКА идет на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ. На счету клуба 36 очков. Первый матч после зимнего перерыва москвичи сыграют 1 марта против грозненского «Ахмата».