Отсидевший за убийство бывший капитан «Фламенго» вернулся в футбол

41-летний голкипер Бруно Фернандес сыграет за «Васко да Гама АС» в Кубке Бразилии

Фото: imago sportfotodienst / www.imago-images.de / Global Look Press

Бывший капитан «Фламенго» Бруно Фернандес, который отсидел срок за убийство своей бывшей девушки, вошел в заявку клуба «Васко да Гама АС» и сыграет в Кубке Бразилии. Об этом сообщает Globo.

41-летний голкипер дебютирует за свой новый клуб в матче против «Вело» в 1/256 финала Кубка Бразилии, который пройдет в ночь на 20 февраля по московскому времени.

Бруно в 2013 году был приговорен к 22 годам тюрьмы за организацию убийства своей бывшей девушки, матери его сына. Тело девушки было расчленено, некоторые части скормлены собакам, а другие закопаны под бетоном.

В июле 2019 года Бруно был освобожден из тюрьмы для отбывания оставшейся части срока в рамках «полуоткрытой» программы, в которой он мог работать или тренироваться днем, находясь под домашним арестом ночью. В январе 2023 года футболиста освободили по УДО.