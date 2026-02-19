Умер игравший против Карпова в матче за шахматную корону голландец Тимман
Нидерландский гроссмейстер, один из сильнейших шахматистов 1980-х годов Ян Тимман скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает телеканал NOS.
Тимман стал гроссмейстером в 23 года и с тех пор завоевал девять национальных титулов. Первый — в 1974 году, последний — в 1996 году.
В 1982 году Тимман занял второе место в мировом рейтинге, уступив только Анатолию Карпову. В этот период он дважды выигрывал турнир супертурнир в Вейк-ан-Зее (1981, 1985). Кроме того, в 1976 году он привел национальную команду к серебряным медалям шахматной Олимпиады.
В 1978 году Тимман вошел в Клуб Михаила Чигорина — символический клуб, объединяющий шахматистов всего мира, выигравших хотя бы одну партию с классическим контролем времени в официальном очном соревновании у действующего чемпиона мира (Карпова).
В 1993 году Тимман играл против Карпова в матче за титул чемпиона мира по шахматам по версии FIDE и уступил со счетом 8,5:12,5.
С момента завоевания Максом Эйве титула чемпиона мира в 1935 году ни один голландский шахматист не приблизился к этому титулу так близко, как Тимман.
