Спорт⁠,
0

Умер игравший против Карпова в матче за шахматную корону голландец Тимман

Нидерландский гроссмейстер Ян Тимман умер в возрасте 74 лет
Нидерландский гроссмейстер скончался на 75-м году жизни
Ян Тимман
Ян Тимман (Фото: Wesley / Keystone / Getty Images)

Нидерландский гроссмейстер, один из сильнейших шахматистов 1980-х годов Ян Тимман скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает телеканал NOS.

Тимман стал гроссмейстером в 23 года и с тех пор завоевал девять национальных титулов. Первый — в 1974 году, последний — в 1996 году.

В 1982 году Тимман занял второе место в мировом рейтинге, уступив только Анатолию Карпову. В этот период он дважды выигрывал турнир супертурнир в Вейк-ан-Зее (1981, 1985). Кроме того, в 1976 году он привел национальную команду к серебряным медалям шахматной Олимпиады.

В 1978 году Тимман вошел в Клуб Михаила Чигорина — символический клуб, объединяющий шахматистов всего мира, выигравших хотя бы одну партию с классическим контролем времени в официальном очном соревновании у действующего чемпиона мира (Карпова).

В 1993 году Тимман играл против Карпова в матче за титул чемпиона мира по шахматам по версии FIDE и уступил со счетом 8,5:12,5.

С момента завоевания Максом Эйве титула чемпиона мира в 1935 году ни один голландский шахматист не приблизился к этому титулу так близко, как Тимман.

