Как Россия потеряла медалиста Олимпиады-2026

Конькобежец Владимир Семирунний, который представляет Польшу с 2023 года, завоевал серебро на дистанции 10 000 м на Олимпиаде. Как Россия потеряла медалиста Игр-2026 — в материале «РБК Спорт»

Владимир Семирунний (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Начало карьеры

Владимир Семирунний родился в 2002 года в Свердловской области. Он начал заниматься конькобежным спортом на стадионе «Юность» в Екатеринбурге.

Семирунний с 2019-го года тренировался в сборной команде России у Виктора Сивкова. Первый международный турнир спортсмена был в сезоне 2021/22, когда он выиграл бронзу на чемпионате мира среди юниоров (на дистанции 5000 м) и бронзу на кубке мира среди юниоров (на дистанции 3000 м).

Владимир Семирунний (Фото: . Максим Киселев / ТАСС)

В декабре 2022-го Семирунний стал чемпионом России на дистанции 10 000 метров, а также серебряным на 5000 метров. На первенстве страны в январе 2023-го года он взял серебро в многоборье. В том же году ему было присвоено звание мастера спорта России международного класса.

Переход в Польшу

Владимир Семирунний (Фото: Global Look Press)

В сентябре 2023-го года Семирунний заявил «Матч ТВ», что намерен выступать за сборную Польши. «Я только начал добиваться успехов во взрослом спорте. Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своем развитии как спортсмена, и необходима международная практика. Я уведомил Союз конькобежцев России о желании сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши», — сказал он.

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев заявил, что решение спортсмена — «это его личное дело». «Конечно, это неприятно, но, как мы видим, таковы реалии нынешних дней. Нет никакого морального права ставить палки в колеса. Будем действовать согласно положению по переходу спортсменов», — сказал Гуляев.

Владимир Семирунний (Фото: Global Look Press)

Уже в 2024 году Семирунний оформил вид на жительство. В январе 2025 года он впервые принял участие в чемпионате Европы в составе сборной Польши, выступив в классическом многоборье. Он установил личные рекорды на дистанциях 1500 и 5000 метров и занял десятое место в общем зачёте.

В марте 2025 года завоевал бронзу на чемпионате мира на дистанции 5000 метров, установив личный рекорд. В марте выиграл серебро на дистанции 10 000 метров, установив личный рекорд.

Владимир Семирунний (Фото: Global Look Press)

В конце августа 2025 года он официально получил польское гражданство.

На последнем турнире перед Олимпиадой в 2026-м году Семирунний выиграл чемпионат Европы на 5000 м и стал серебряным призером на 1500 м.

Выступление на Олимпиаде

Владимир Семирунний (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

На Олимпиаде в Италии Семирунний 13 февраля завоевал серебро на дистанции 10 000 м. Его результат составил 12 минут 39,08 секунды. Семирунний уступил 5,65 секунды победителю — чеху Методею Йилеку (12.33,43). Третье место занял голландец Йоррит Бергсма (+7,05).

Владимир Семирунний (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Семирунний первым из спортсменов, которые сменили гражданство России и выступают за другие сборные, завоевал медаль.

Семирунний поборется за еще одну медаль 19 февраля в дистанции на 1500 м.