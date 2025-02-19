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Эксклюзив

Футболист ЦСКА перешел в «Зенит» за €1,8 млн

Футболист ЦСКА Зделар перешел в клуб «Зенит» за €1,8 млн
Соглашение между «Зенитом» и ЦСКА было достигнуто к вечеру среды. Сербский футболист стал игроком ЦСКА в 2022 году, перейдя в команду из белградского «Партизана»
Саша Зделар
Саша Зделар (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар перешел в петербургский «Зенит», сообщили «РБК Спорту» два источника, знакомые с ходом сделки. 

По их словам, сделка была согласована за несколько дней, а финализирована вечером в среду, 19 февраля. Армейцы получат за игрока примерно €1,8 млн с учетом бонусов.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в ЦСКА и «Зенит».

Об уходе Зделара из команды ранее сообщил Legalbet, а о переходе в «Зенит» — телеграм-канал «Мутко против».

Сербский футболист стал игроком ЦСКА в 2022 году, перейдя в команду из белградского «Партизана». С тех пор он провел за московскую команду 95 матчей и забил один мяч.

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