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«Динамо» объявило о переходе защитника сборной Парагвая

«Динамо» объявило о переходе защитника сборной Парагвая Хуана Касереса
Контракт с Хуаном Касересом рассчитан до декабря 2029 года
Хуан Хосе Касерес (справа)
Хуан Хосе Касерес (справа) (Фото: Juan Mabromata - Pool / Getty Images)

Московское «Динамо» объявило о переходе 24-летнего защитника сборной Парагвая Хуана Касереса из аргентинского «Лануса».

Контракт рассчитан до декабря 2029 года.

Футболист дебютировал за сборную в 2023 году, а в 2024-м провел четыре матча в квалификации чемпионата мира, в том числе победный против команды Бразилии (1:0), где играл против Винисиуса Жуниора.

Касерес родился в Аргентине и провел восемь лет в академии «Бока Хуниорс», после чего перешел в «Расинг». В 2022 году получил гражданство Парагвая.

«Динамо» после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ, уступая четыре очка лидирующему «Краснодару».

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