Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Первая ракетка России Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в Дохе с призовым фондом более $3 млн.
В матче второго круга россиянин обыграл бельгийца Зизу Бергса (58-й в рейтинге) со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался чуть меньше часа.
Следующим соперником Медведева будет канадец Феликс Оже-Альяссим (23-й), у которого россиянин выиграл семь матчей из восьми, но уступил ему на Олимпиаде.
Медведев побеждал на турнире в Дохе в 2023 году.
Победитель турнира получит 500 очков и более $500 тыс. призовых.
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