 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Даниил Медведев разгромил Бергса и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Россиянин отдал бельгийцу Бергсу только три гейма, а за выход в полуфинал сыграет против канадца Оже-Альяссима, у которого выиграл семь из восьми матчей
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Imago / Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в Дохе с призовым фондом более $3 млн.

В матче второго круга россиянин обыграл бельгийца Зизу Бергса (58-й в рейтинге) со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался чуть меньше часа.

Следующим соперником Медведева будет канадец Феликс Оже-Альяссим (23-й), у которого россиянин выиграл семь матчей из восьми, но уступил ему на Олимпиаде.

Медведев побеждал на турнире в Дохе в 2023 году.

Победитель турнира получит 500 очков и более $500 тыс. призовых.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Путин об итогах переговоров России и США. Видео

H&M прокомментировала возвращение в Россию

Что включает в себя новый пакет санкций

Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков

Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций

В Москве ввели штрафы за несоблюдение облика зданий

Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис Даниил Медведев Доха ATP
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Теннисный матч с участием россиянина в Конго прервали из-за выстрелов
Спорт
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дубае
Спорт
Медведев одержал волевую победу над Хачановым на старте турнира в Дохе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 17:55
Клуб Слуцкого вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионовСпорт, 19:15
В граничащей с Россией области Казахстана упал беспилотникПолитика, 19:08
В больнице Москвы рассказали о состоянии актера из Америки БарнсаОбщество, 19:03
Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»Политика, 19:02
Спецпосланник Трампа заявил о важности гарантий безопасности для УкраиныПолитика, 18:53
Гид по Маврикию: где жить, где есть, что посмотретьСтиль, 18:49
В Красноярске между мигрантами произошла массовая драка со стрельбойОбщество, 18:36
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Туристическому бизнесу из зоны загрязнения мазутом выделят льготные займыБизнес, 18:36
Глава Дагестана назвал «позорными» акции в школах регионаОбщество, 18:31
В полиции объяснили визит силовиков в школу единоборств в КраснодареСпорт, 18:31
Минтруд напомнил об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 14,75%Общество, 18:29
В Одессе загорелась нефтебазаПолитика, 18:20
Суд приостановил права иностранных структур на ШереметьевоБизнес, 18:17
Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в ДохеСпорт, 18:09