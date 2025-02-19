Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Даниил Медведев разгромил Бергса и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Россиянин отдал бельгийцу Бергсу только три гейма, а за выход в полуфинал сыграет против канадца Оже-Альяссима, у которого выиграл семь из восьми матчей

Даниил Медведев (Фото: Imago / Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в Дохе с призовым фондом более $3 млн.

В матче второго круга россиянин обыграл бельгийца Зизу Бергса (58-й в рейтинге) со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался чуть меньше часа.

Следующим соперником Медведева будет канадец Феликс Оже-Альяссим (23-й), у которого россиянин выиграл семь матчей из восьми, но уступил ему на Олимпиаде.

Медведев побеждал на турнире в Дохе в 2023 году.

Победитель турнира получит 500 очков и более $500 тыс. призовых.