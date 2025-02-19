Андрей Рублев вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дохе
Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дохе с призовым фондом более $3 млн.
Рублев за час обыграл португальца Нуну Боржеша (39-й в рейтинге) со счетом 6:3, 6:4.
За выход в полуфинал Рублев сыграет с австралийцем Алексом де Минауром (восьмой), который ведет у него по личным встречам 4–3.
В 2023 году турнир в Дохе выиграл Даниил Медведев, в 2024-м — Карен Хачанов, в 2020-м — Рублев.
В этом году Медведев победил Хачанова в первом круге.
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