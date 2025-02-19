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Андрей Рублев вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дохе

Рублев победил Боржеша и вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дохе
Россиянин переиграл в двух сетах португальца Нуну Боржеша — 6:3, 6:4. За выход в полуфинал Рублев сыграет с восьмой ракеткой мира Алексом де Минауром. Рублев уже выигрывал этот турнир в 2020 году
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дохе с призовым фондом более $3 млн.

Рублев за час обыграл португальца Нуну Боржеша (39-й в рейтинге) со счетом 6:3, 6:4.

За выход в полуфинал Рублев сыграет с австралийцем Алексом де Минауром (восьмой), который ведет у него по личным встречам 4–3.

В 2023 году турнир в Дохе выиграл Даниил Медведев, в 2024-м — Карен Хачанов, в 2020-м — Рублев.

В этом году Медведев победил Хачанова в первом круге.

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Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист) ATP Доха
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