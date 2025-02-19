Бывший вратарь «Спартака» Селихов перешел в клуб Первой лиги
Голкипер Александр Селихов, в январе досрочно покинувший московский «Спартак», перешел в екатеринбургский «Урал», сообщила пресс-служба клуба Первой лиги.
«Мы берем опытного вратаря и рассчитываем, что он нам очень поможет. Нам повезло, что Селихов был свободным агентом», — сказал «Матч ТВ» президент «Урала» Григорий Иванов.
Селихову 30 лет, он играл за «Спартак» с 2017 года, стал с ним чемпионом России. В этом сезоне вратарь провел восемь игр за «красно-белых» в Кубке России.
В 2022 году Селихов сыграл один товарищеский матч за сборную России против команды Таджикистана (0:0).
«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги (в зоне стыковых матчей).
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