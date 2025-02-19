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Звезду «Реала» Беллингема отстранили на два матча за оскорбление судьи

Звезду «Реала» Беллингема дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи
Джуду Беллингему грозило до 12 матчей дисквалификации. Он заявлял, что попросил судью «отвалить», а не посылал его нецензурно, но дисциплинарный комитет счел отчет арбитра главным доказательством
Джуд Беллингем (второй слева)
Джуд Беллингем (второй слева) (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем дисквалифицирован за оскорбительные слова в адрес арбитра матча с «Осасуной» Мунуэры Монтеры 15 февраля, сообщает As со ссылкой на решение дисциплинарного комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Реал» после удаления Беллингема в концовке первого тайма завершил матч вничью — 1:1. Футболисту могли дать до 12 игр дисквалификации.

Беллингем говорил после матча, что Монтера неправильно его расслышал и что он не посылал его нецензурно по-английски, а использовал похожее выражение, означающее «отвали».

RFEF не стала принимать во внимание доказательства «Реала» — кадры видеотрансляции и отчеты экспертов по чтению по губам и английскому языку, отдав приоритет отчету судьи.

Беллингем пропустит матчи Ла Лиги против «Жироны» 23 февраля и «Бетиса» 2 марта.

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