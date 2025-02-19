Звезду «Реала» Беллингема отстранили на два матча за оскорбление судьи
Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем дисквалифицирован за оскорбительные слова в адрес арбитра матча с «Осасуной» Мунуэры Монтеры 15 февраля, сообщает As со ссылкой на решение дисциплинарного комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
«Реал» после удаления Беллингема в концовке первого тайма завершил матч вничью — 1:1. Футболисту могли дать до 12 игр дисквалификации.
Беллингем говорил после матча, что Монтера неправильно его расслышал и что он не посылал его нецензурно по-английски, а использовал похожее выражение, означающее «отвали».
RFEF не стала принимать во внимание доказательства «Реала» — кадры видеотрансляции и отчеты экспертов по чтению по губам и английскому языку, отдав приоритет отчету судьи.
Беллингем пропустит матчи Ла Лиги против «Жироны» 23 февраля и «Бетиса» 2 марта.
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