Собянин назвал новые сроки завершения реконструкции стадиона «Торпедо»

Открытие стадиона изначально планировалось к столетию «Торпедо» в 2024 году. Отреставрированный стадион сможет принимать матчи по футболу и регби, его вместимость составит 15 тыс. зрителей

Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

Окончание реконструкции стадиона «Торпедо» на Восточной улице в Москве запланировано на осень 2026 года, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Три года назад мы начали комплексную реконструкцию. В результате стадион им. Эдуарда Стрельцова превратится в современную арену, где можно проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби», — отметил Собянин.

В 2022-м Собянин заявлял, что реконструкцию планируется завершить к столетию футбольного клуба «Торпедо», который был основан в августе 1924-го.

Вместимость стадиона составит 15 тыс. мест, рядом с ним построят три тренировочных поля.

«Торпедо» в 2023 году вылетело из РПЛ в Первую лигу.