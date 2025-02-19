Собянин назвал новые сроки завершения реконструкции стадиона «Торпедо»
Окончание реконструкции стадиона «Торпедо» на Восточной улице в Москве запланировано на осень 2026 года, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Три года назад мы начали комплексную реконструкцию. В результате стадион им. Эдуарда Стрельцова превратится в современную арену, где можно проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби», — отметил Собянин.
В 2022-м Собянин заявлял, что реконструкцию планируется завершить к столетию футбольного клуба «Торпедо», который был основан в августе 1924-го.
Вместимость стадиона составит 15 тыс. мест, рядом с ним построят три тренировочных поля.
«Торпедо» в 2023 году вылетело из РПЛ в Первую лигу.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде
Макрон отказался отправлять французские войска на Украину
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона
Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом
МТС: идея РКН о сборе IP-адресов несет риски для тайны связи
Ставки по кредиткам растут второй месяц подряд
У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской