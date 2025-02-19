 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Собянин назвал новые сроки завершения реконструкции стадиона «Торпедо»

Собянин: реконструкцию стадиона «Торпедо» завершат осенью 2026 года
Открытие стадиона изначально планировалось к столетию «Торпедо» в 2024 году. Отреставрированный стадион сможет принимать матчи по футболу и регби, его вместимость составит 15 тыс. зрителей
Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина
Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

Окончание реконструкции стадиона «Торпедо» на Восточной улице в Москве запланировано на осень 2026 года, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Три года назад мы начали комплексную реконструкцию. В результате стадион им. Эдуарда Стрельцова превратится в современную арену, где можно проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби», — отметил Собянин.

В 2022-м Собянин заявлял, что реконструкцию планируется завершить к столетию футбольного клуба «Торпедо», который был основан в августе 1924-го.

Вместимость стадиона составит 15 тыс. мест, рядом с ним построят три тренировочных поля.

«Торпедо» в 2023 году вылетело из РПЛ в Первую лигу.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

Макрон отказался отправлять французские войска на Украину

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона

Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом

МТС: идея РКН о сборе IP-адресов несет риски для тайны связи

Ставки по кредиткам растут второй месяц подряд

У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Торпедо Москва
Материалы по теме
Marca узнала, что «Реал» решил сменить название домашнего стадиона
Спорт
«Спартак» компенсировал «Ростову» разбитое Станковичем стекло на стадионе
Спорт
В Хельсинки закрыли сделку по принадлежавшей Ротенбергу и Тимченко арене
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 18 фев, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 18 фев, 17:38
Лавров заявил, что поднимал в Эр-Рияде вопрос русской культуры на УкраинеПолитика, 14:35
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
Российские виноделы объяснили повышение цен на вино в среднем на 10%Вино, 14:27
Strategy Майкла Сэйлора намерена привлечь еще $2 млрд на покупку биткоинаКрипто, 14:26
Лавров заявил об отходе отношений России и США «от края пропасти»Политика, 14:19
Полиция за год поймала 100 дропперов со стажемОбщество, 14:15
Против главы филиала «Росжилкомплекса» завели уголовное делоОбщество, 14:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Казахстан поговорит с Украиной из-за атаки на кубанскую станцию КТКПолитика, 14:11
Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акцийИнвестиции, 14:07
Как выглядят новые болиды команд «Формулы-1». ФотогалереяСпорт, 14:03
Конкурент клуба Слуцкого за выход в плей-офф снялся с Лиги чемпионовСпорт, 14:00
Лавров не поддержал идею виз для мигрантов из постсоветских странПолитика, 13:52
Двое туристов пропали во время схода лавины в Северной ОсетииОбщество, 13:51
Детская саморегуляция: как научить ребенка контролировать свое поведениеPro, 13:46