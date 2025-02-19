Как выглядят новые болиды команд «Формулы-1». Фотогалерея
Презентация гоночных болидов всех 10 команд-участниц нового сезона «Формулы-1» состоялась в Лондоне. Презентация автомобилей и пилотов прошла на одной из крупнейших арен Европы «О2» вмещающей до 23 тысяч зрителей. «РБК Спорт» собрал подборку новых болидов, которые представили команды.
Williams FW47 (Williams)
Stake F1 Kick Sauber C45 (Sauber)
Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (RB)
Haas F1 Team VF-25 (Haas)
BWT Alpine F1 Team A525 (Alpine)
Aston Martin F1 Team AMR25 (Aston Martin)
Mercedes AMG Petronas F1 W16 (Mercedes)
Oracle Red Bull Racing RB21 (RB)
Scuderia Ferrari SF25 (Ferrari)
McLaren F1 Team MCL39 (McLaren)
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