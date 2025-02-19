Как выглядят новые болиды команд «Формулы-1». Фотогалерея

В Лондоне в ночь на 19 февраля прошла общая презентация болидов «Формулы-1» на сезон 2025 года. Как они выглядят — в фотогалерее «РБК Спорт»

Фото: Zak Mauger / Getty Images

Презентация гоночных болидов всех 10 команд-участниц нового сезона «Формулы-1» состоялась в Лондоне. Презентация автомобилей и пилотов прошла на одной из крупнейших арен Европы «О2» вмещающей до 23 тысяч зрителей. «РБК Спорт» собрал подборку новых болидов, которые представили команды.

Фото: пресс-служба "Формулы-1"

Williams FW47 (Williams)

Фото: пресс-служба "Формулы-1"

Stake F1 Kick Sauber C45 (Sauber)

Фото: пресс-служба "Формулы-1"

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (RB)

Фото: пресс-служба "Формулы-1"

Haas F1 Team VF-25 (Haas)

Фото: пресс-служба "Формулы-1"

BWT Alpine F1 Team A525 (Alpine)

Фото: пресс-служба "Формулы-1"

Aston Martin F1 Team AMR25 (Aston Martin)

Фото: пресс-служба "Формулы-1"

Mercedes AMG Petronas F1 W16 (Mercedes)

Фото: пресс-служба "Формулы-1"

Oracle Red Bull Racing RB21 (RB)

Фото: пресс-служба "Формулы-1"

Scuderia Ferrari SF25 (Ferrari)

Фото: пресс-служба "Формулы-1"

McLaren F1 Team MCL39 (McLaren)