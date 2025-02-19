Мирра Андреева победила чемпионку Уимблдона на престижном турнире в Дубае

Россиянка обыграла чешку Вондроушову со счетом 7:5, 6:0 и в 1/8 финала встретится либо с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь, либо с американкой Стирнс, которой уступила в Дубае в прошлом году в первом круге

Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Третья ракетка России Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $3,6 млн.

Андреева обыграла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (39-я в рейтинге) со счетом 7:5, 6:0. Матч продолжался 1 час 20 минут.

Следующей соперницей Андреевой будет китаянка Чжэн Циньвэнь (8-я) или американка Пейтон Стирнс (46-я).

Вондроушова в 2023 году выиграла Уимблдон.

Андреева в прошлом году проиграла в Дубае Стирнс в первом круге.