Бетербиев отказался пожать руку Биволу перед боем
Российский боксер Артур Бетербиев отказался пожать руку соотечественнику Дмитрию Биволу во время совместного интервью перед боем.
«Зачем мне жать ему руку? Он хочет меня побить, хочет меня победить», — отметил Бетербиев в интервью, добавив, что после боя пожмет руку.
В свою очередь Бивол отметил: «Мы не пожали руки, потому что у Артура такой характер».
«Он не пожимает руки соперникам. Я обмениваюсь рукопожатиями со своими оппонентами. Мы просто разные. Все разные — и это нормально», — отметил Бивол.
Реванш Бетербиева против Бивола состоится 22 февраля в Эр-Рияде. В первом бою 13 октября 2024 года Бетербиев победил Бивола единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе. С этим решением не согласились многие эксперты, включая организатора боя Турки Аль эш-Шейха. Он отметил, что в случае победы Бивола будет третий бой. За второй бой гонорары боксеров увеличились в два раза, до $20 млн.
40-летний Бетербиев не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге, на счету россиянина 21 победа. У 34-летнего Бивола 23 победы и одно поражение.
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