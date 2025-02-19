Бетербиев отказался пожать руку Биволу перед боем

Бетербиев отказывался жать руку Биволу, поскольку тот хочет его побить. Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу пройдет 22 февраля

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Российский боксер Артур Бетербиев отказался пожать руку соотечественнику Дмитрию Биволу во время совместного интервью перед боем.

«Зачем мне жать ему руку? Он хочет меня побить, хочет меня победить», — отметил Бетербиев в интервью, добавив, что после боя пожмет руку.

В свою очередь Бивол отметил: «Мы не пожали руки, потому что у Артура такой характер».

«Он не пожимает руки соперникам. Я обмениваюсь рукопожатиями со своими оппонентами. Мы просто разные. Все разные — и это нормально», — отметил Бивол.

Реванш Бетербиева против Бивола состоится 22 февраля в Эр-Рияде. В первом бою 13 октября 2024 года Бетербиев победил Бивола единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе. С этим решением не согласились многие эксперты, включая организатора боя Турки Аль эш-Шейха. Он отметил, что в случае победы Бивола будет третий бой. За второй бой гонорары боксеров увеличились в два раза, до $20 млн.

40-летний Бетербиев не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге, на счету россиянина 21 победа. У 34-летнего Бивола 23 победы и одно поражение.