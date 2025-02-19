В третьем периоде матча болельщики «Северстали» скандировали «СКА — позор российского хоккея»

Болельщики ХК «Северсталь» (Фото: ХК «Северсталь»)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала череповецкую «Северсталь» за оскорбительные кричалки болельщиков команды в домашнем матче с петербургским СКА. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В третьем периоде матча болельщики «Северстали» скандировали «СКА — позор российского хоккея».

«Это не первый случай получения клубами штрафов в текущем сезоне за поведение болельщиков, — говорится в сообщении КХЛ. — Лига обращает внимание клубов, что и в дальнейшем будет действовать в соответствии с регламентом».

Впервые эта кричалка прозвучала на домашнем матче «Спартака». Болельщики «красно-белых» перефразировали популярную среди футбольных болельщиков кричалку «Зенит» — позор российского футбола». Позднее эту кричалку повторили болельщики «Локомотива». Все клубы в итоге были оштрафованы за поведение болельщиков.

Владельцами «Зенита» и СКА является «Газпром». Траты «Зенита» на трансферы сопоставимы с общими затратами на новичков нескольких клубов. «Зенит» является автором трех самых дорогих трансферов в истории РПЛ. Семь приобретений «Зенита» входят в топ-10 самых дорогих трансферов в истории РПЛ.

СКА имеет один из самых больших бюджетов в КХЛ. Клубу на протяжении последних лет приходится из года в год заметно обновлять состав и проводить ряд манипуляций, чтобы не выйти за пределы потолка зарплат в 900 млн руб. В частности, отдавал игроков в аренды, сокращал хоккеистам зарплаты за счет увеличения бонусов.

При этом клуб продолжает подписывать контракты со звездными игроками, включая представителей НХЛ. В ответ руководство КХЛ на протяжении последних лет обновляет регламент, закрывая лазейки для манипуляций с потолком зарплат.

Также СМИ и болельщики обсуждают экзотические методики работы главного тренера СКА Романа Ротенберга, который часто меняет вратарей по ходу матча, часто сажает лидеров в запас.

В ответ Ротенберг в январе сравнил журналистов с фашистами из-за критики в свой адрес. А ранее Ротенберг в ответ на недовольство болельщиков его работой сообщил о доказательствах, «что комментарии про СКА пишутся из других стран».

«Есть доказательства, что те [негативные] комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России. Из других стран. Это факт. Не читайте эти комментарии», — сообщил Ротенберг.