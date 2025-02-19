Овечкин уступил звание лучшего игрока века в НХЛ
Пять россиян вошли в рейтинг 25 лучших игроков XXI века в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии популярного североамериканского хоккейного интернет-издание Daily Faceoff.
Рейтинг составлен на основе опроса экспертов и болельщиков, которые назвали канадского капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби лучшим хоккеистом века. На втором месте в списке капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, тройку замкнул канадский форвард Коннор Макдэвид, который является капитаном «Эдмонтон Ойлерз».
Далее из россиян следуют нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (6-е место), форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (7-е), экс-нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк (20-е) и вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский (22-е).
Из россиян также голоса получил форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, но их оказалось недостаточно для попадания в топ-25.
Противостояние Овечкина и Кросби считается одним из культовых в НХЛ, как и впоследствии матчи «Вашингтон» — «Питтсбург». Благодаря этому противостоянию удалось повысить интерес к НХЛ, а с ним и рейтинги на ТВ.
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