 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Бавария» вырвала ничью и вышла в следующий раунд Лиги чемпионов

«Бавария» вырвала ничью в матче с «Селтиком» и вышла в 1/8 финал Лиги чемпионов
Встреча завершилась со счетом 1:1. У «Баварии» на 94-й минуте счет сравнял защитник Альфонсо Дэвис
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

«Бавария» сыграла вничью с «Селтиком» в ответном матче за выход в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов и прошла в следующий раунд турнира. Встреча в Баварии завершилась со счетом 1:1.

В составе шотландского клуба забитым мячом отметился Николас-Геррит Кюн (63-я минута). У «Баварии» на 94-й минуте счет сравнял защитник Альфонсо Дэвис.

«Милан» сенсационно вылетел из Лиги чемпионов
Спорт
Тэмми Абрахам

В первом матче, который состоялся 12 февраля, немецкий клуб в гостях победил «Селтик» со счетом 2:1. Таким образом, «Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей. В следующем туре немецкий клуб встретится с леверкузенским «Байером» или мадридским «Атлетико».

«Бавария» была фаворитом на победу в матче. Букмекеры давали на выигрыш немецкого клуба финала коэффициент 1,19, а на «Селтик» — 14-16.

Вингер «Селтика» Кюн стал первым немцем, который забил «Баварии» в матче плей-офф Лиги чемпионов после Лукаса Подольски, который в составе «Арсенала» отметился голом немецкому клубу в марте 2014 года.

В параллельном матче «Монако» сыграло вничью с «Бенфикой» со счетом 3:3. В первой встрече французский клуб уступил с минимальным счетом 1:0. Таким образом, «Монако» вылетело с Лиги чемпионов по сумме двух матчей.

Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона

Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Лавров прокомментировал переговоры с американской делегацией. Видео

Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина

Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Лига Чемпионов ФК Бавария
Материалы по теме
«Милан» сенсационно вылетел из Лиги чемпионов
Спорт
Клуб Слуцкого прервал серию поражений в азиатской Лиге чемпионов
Спорт
Independent узнала, что финал Лиги чемпионов может пройти в США
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 18 фев, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 18 фев, 17:38
Губернатор Тульской области сообщил об ударе дронаПолитика, 02:06
«Бавария» вырвала ничью и вышла в следующий раунд Лиги чемпионовСпорт, 02:03
Зеленский улетел из Анкары после переговоров с ЭрдоганомПолитика, 02:00
Макрон призвал к переговорам Украины и РоссииПолитика, 01:32
Трамп допустил встречу с Путиным до конца февраляПолитика, 01:31
Трамп заявил, что Россия в состоянии «быстро» разрушить города УкраиныПолитика, 01:26
Трамп заявил о необходимости провести выборы на УкраинеПолитика, 00:47
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Электроснабжение украинских предприятий ограничат на десять часовПолитика, 00:31
Трамп оценил переговоры России и США в Эр-РиядеПолитика, 00:30
На Украине сообщили о приближении российских войск к КупянскуПолитика, 00:14
Мэр Киева сообщил о работе ПВОПолитика, 00:02
Онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими студиями по киноТехнологии и медиа, 00:00
Премия за риск инвестирования в России вернулась на докризисные уровниФинансы, 00:00
В Нидерландах одобрили резолюцию об отправке миротворцев на УкраинуПолитика, 18 фев, 23:36