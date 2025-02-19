«Бавария» вырвала ничью в матче с «Селтиком» и вышла в 1/8 финал Лиги чемпионов

«Бавария» вырвала ничью и вышла в следующий раунд Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:1. У «Баварии» на 94-й минуте счет сравнял защитник Альфонсо Дэвис

Фото: Global Look Press

«Бавария» сыграла вничью с «Селтиком» в ответном матче за выход в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов и прошла в следующий раунд турнира. Встреча в Баварии завершилась со счетом 1:1.

В составе шотландского клуба забитым мячом отметился Николас-Геррит Кюн (63-я минута). У «Баварии» на 94-й минуте счет сравнял защитник Альфонсо Дэвис.

В первом матче, который состоялся 12 февраля, немецкий клуб в гостях победил «Селтик» со счетом 2:1. Таким образом, «Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей. В следующем туре немецкий клуб встретится с леверкузенским «Байером» или мадридским «Атлетико».

«Бавария» была фаворитом на победу в матче. Букмекеры давали на выигрыш немецкого клуба финала коэффициент 1,19, а на «Селтик» — 14-16.

Вингер «Селтика» Кюн стал первым немцем, который забил «Баварии» в матче плей-офф Лиги чемпионов после Лукаса Подольски, который в составе «Арсенала» отметился голом немецкому клубу в марте 2014 года.

В параллельном матче «Монако» сыграло вничью с «Бенфикой» со счетом 3:3. В первой встрече французский клуб уступил с минимальным счетом 1:0. Таким образом, «Монако» вылетело с Лиги чемпионов по сумме двух матчей.