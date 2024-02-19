Панарина признали лучшим игроком дня в НХЛ

Панарин повторил личный снайперский рекорд за регулярный чемпионат, установленный в 2020 году

Артемий Панарин после победного гола (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Нападающий забросил победную шайбу и сделал две результативные передачи в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:5 ОТ), который прошел на открытом стадионе.

Панарин повторил личный снайперский рекорд в регулярном чемпионате, установленный в 2020 году. На его счету 32 гола и 42 передачи в 55 играх. До повторения личного бомбардирского рекорда хоккеисту осталось набрать 22 очка в оставшихся 27 матчах регулярного чемпионата.

Второй звездой дня стал шведский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе — два гола в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1).

Тройку лучших замкнул канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон — гол и передача в домашней игре с «Аризона Койотс» (4:3).