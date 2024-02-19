Панарина признали лучшим игроком дня в НХЛ
Российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.
Нападающий забросил победную шайбу и сделал две результативные передачи в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:5 ОТ), который прошел на открытом стадионе.
Панарин повторил личный снайперский рекорд в регулярном чемпионате, установленный в 2020 году. На его счету 32 гола и 42 передачи в 55 играх. До повторения личного бомбардирского рекорда хоккеисту осталось набрать 22 очка в оставшихся 27 матчах регулярного чемпионата.
Второй звездой дня стал шведский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе — два гола в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1).
Тройку лучших замкнул канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон — гол и передача в домашней игре с «Аризона Койотс» (4:3).
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