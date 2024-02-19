Впервые в топ-10 рейтинга ATP не осталось теннисистов с одноручным бекхэндом

Впервые в топ-10 рейтинга ATP не осталось игроков с одноручным бекхэндом

Самым титулованным теннисистом с одноручным бекхэндом является швейцарец Роджер Федерер, который 20 раз выигрывал одиночные разряды в серии «Большого шлема» и шесть раз Итоговый турнир

Стефанос Циципас (Фото: Global Look Press)

Греческий теннисист Стефанос Циципас переместился с 10-го на 11-е место в рейтинге АТР. Он был последним игроком с одноручным бекхэндом в топ-10. Впервые в истории (рейтинг ведется с 1973 года) в первой десятке не оказалось ни одного игрока с одноручным бекхэндом.

Бэкхенд — удар, выполняемый с неудобной стороны после отскока. Большинство теннисистов наносят этот удар слева с двух рук.

Самым титулованным теннисистом с одноручным бекхэндом является швейцарец Роджер Федерер, который 20 раз выигрывал одиночные разряды в серии «Большого шлема» и шесть раз Итоговый турнир.

Лидирует в рейтинге ATP серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас. Итальянец Янник Синнер сместил с третьего места россиянина Даниила Медведева, который отказался от защиты двух подряд титулов. Медведев не выступал на турнирах после завершившегося 27 января Australian Open, где он дошел до финала.

Россиянин Андрей Рублев сохранил пятое место, соотечественник Карен Хачанов — 17-е.