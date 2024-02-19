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Впервые в топ-10 рейтинга ATP не осталось игроков с одноручным бекхэндом

Впервые в топ-10 рейтинга ATP не осталось теннисистов с одноручным бекхэндом
Самым титулованным теннисистом с одноручным бекхэндом является швейцарец Роджер Федерер, который 20 раз выигрывал одиночные разряды в серии «Большого шлема» и шесть раз Итоговый турнир
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас (Фото: Global Look Press)

Греческий теннисист Стефанос Циципас переместился с 10-го на 11-е место в рейтинге АТР. Он был последним игроком с одноручным бекхэндом в топ-10. Впервые в истории (рейтинг ведется с 1973 года) в первой десятке не оказалось ни одного игрока с одноручным бекхэндом.

Бэкхенд — удар, выполняемый с неудобной стороны после отскока. Большинство теннисистов наносят этот удар слева с двух рук.

Самым титулованным теннисистом с одноручным бекхэндом является швейцарец Роджер Федерер, который 20 раз выигрывал одиночные разряды в серии «Большого шлема» и шесть раз Итоговый турнир.

Лидирует в рейтинге ATP серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас. Итальянец Янник Синнер сместил с третьего места россиянина Даниила Медведева, который отказался от защиты двух подряд титулов. Медведев не выступал на турнирах после завершившегося 27 января Australian Open, где он дошел до финала.

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Даниил Медведев Андрей Рублев (теннисист) Карен Хачанов теннис
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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