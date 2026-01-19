Российских спортсменов допустили на юниорские турниры по бейсболу и софтболу

Россиян допустили на юниорские турниры по бейсболу и софтболу

Международная федерация (WBSC) последовала рекомендациям МОК о снятии ограничений с российских и белорусских юниоров. Софтбол в 2028-м вернется в программу Олимпиады

Фото: Телеграм-канал Олимпийского комитета России

Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC) допустила россиян в возрасте до 18 лет на международные турниры под своей эгидой, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с россиян и белорусов на участие в международных турнирах, в том числе в командных видах.

Ранее российских юниоров под национальными флагами допустили в конном спорте, фехтовании, керлинге и волейболе.

Софтбол (разновидность бейсбола) пять раз входил в программу Олимпийских игр (1996–2008, 2020 годы), соревнования по нему пройдут и в 2028 году в Лос-Анджелесе.