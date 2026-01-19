Сборная России потеряла три строчки в рейтинге ФИФА
Мужская сборная России опустилась с 33-го на 36-е место в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) и расположилась между Уэльсом и Кот-д'Ивуаром.
Это худшее место России в рейтинге с февраля 2024 года, когда она была 38-й.
На позицию команды Валерия Карпина и ряда других сборных повлияли результаты завершившегося в Марокко Кубка африканских наций.
После этого турнира дошедшая до финала сборная Марокко прибавила три строчки и стала восьмой, победитель турнира Сенегал поднялся на семь мест и стал 12-м, а обладатель бронзы Нигерия взлетела на 12 мест и стала 26-й.
Сборная России последний матч провела 15 ноября с командой Чили (0:2).
Российские сборные и клубы после начала военной операции на Украине в 2022 году были отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
