Сборная России потеряла три строчки в рейтинге ФИФА

ФИФА обновила рейтинг после окончания Кубка африканских наций, по итогам которого несколько участвовавших в турнире сборных заметно улучшили свои позиции. Российская команда стала 36-й — это ее худшее место с 2024 года

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Мужская сборная России опустилась с 33-го на 36-е место в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) и расположилась между Уэльсом и Кот-д'Ивуаром.

Это худшее место России в рейтинге с февраля 2024 года, когда она была 38-й.

На позицию команды Валерия Карпина и ряда других сборных повлияли результаты завершившегося в Марокко Кубка африканских наций.

После этого турнира дошедшая до финала сборная Марокко прибавила три строчки и стала восьмой, победитель турнира Сенегал поднялся на семь мест и стал 12-м, а обладатель бронзы Нигерия взлетела на 12 мест и стала 26-й.

Сборная России последний матч провела 15 ноября с командой Чили (0:2).

Российские сборные и клубы после начала военной операции на Украине в 2022 году были отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.