FIS допустила на международные старты еще трех российских спортсменов
Лыжник Никита Денисов, а также горнолыжницы Виталина Гирина и Танзила Исраилова получили нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщила пресс-служба организации.
Денисов стал третьим россиянином, допущенным к лыжным гонкам, после Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой.
Денисов — многократный победитель гонок на первенстве России в 2021–2022 годах, в этом сезоне его лучшим результатом в Кубке России было 21-е место в гонке с раздельным стартом на этапе в Казани.
Гирина в 2023 и 2024 годах становилась чемпионкой России, Исраилова выиграла национальный чемпионат в 2025-м.
