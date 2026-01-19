FIS допустила на международные старты еще трех российских спортсменов

FIS допустила на международные старты лыжника и двух горнолыжниц

Допуск получили многократный победитель первенств России в лыжных гонках Денисов и чемпионки России в горнолыжном спорте Гирина и Исраилова

Никита Денисов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжник Никита Денисов, а также горнолыжницы Виталина Гирина и Танзила Исраилова получили нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщила пресс-служба организации.

Денисов стал третьим россиянином, допущенным к лыжным гонкам, после Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой.

Денисов — многократный победитель гонок на первенстве России в 2021–2022 годах, в этом сезоне его лучшим результатом в Кубке России было 21-е место в гонке с раздельным стартом на этапе в Казани.

Гирина в 2023 и 2024 годах становилась чемпионкой России, Исраилова выиграла национальный чемпионат в 2025-м.