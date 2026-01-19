 Перейти к основному контенту
Защитник сборной Англии Марк Гехи перешел в «Манчестер Сити»

Защитник сборной Англии Марк Гехи перешел в «Манчестер Сити» из «Кристал Пэлас»
В текущем сезоне Гехи провел за «Кристал Пэлас» 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре передачи
Марк Гехи
Марк Гехи (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Защитник сборной Англии Марк Гехи перешел из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба «Манчестер Сити».

Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до 2031 года.

«Этот переход кажется кульминацией всей той тяжелой работы, которую я проделал в своей карьере. Теперь я выступаю за лучший клуб Англии и являюсь частью невероятной команды. Приятно иметь возможность сказать это», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Гехи сыграл за «Кристал Пэлас» 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре передачи. С командой он выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

За сборную Англии футболист провел 26 встреч и отметился одним голом.

«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице Английский премьер-лиги (АПЛ). После 22 встреч на счету команды 43 очка.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Футбол Манчестер Сити Кристал Пэлас
