Защитник сборной Англии Марк Гехи перешел в «Манчестер Сити»
Защитник сборной Англии Марк Гехи перешел из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба «Манчестер Сити».
Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до 2031 года.
«Этот переход кажется кульминацией всей той тяжелой работы, которую я проделал в своей карьере. Теперь я выступаю за лучший клуб Англии и являюсь частью невероятной команды. Приятно иметь возможность сказать это», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Гехи сыграл за «Кристал Пэлас» 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре передачи. С командой он выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
За сборную Англии футболист провел 26 встреч и отметился одним голом.
«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице Английский премьер-лиги (АПЛ). После 22 встреч на счету команды 43 очка.
