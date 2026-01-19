Не забивший пенальти Диас обвинил себя в проигрыше финала Кубка Африки

Футболист Марокко Диас взял всю вину за проигрыш в финале Кубка Африки на себя

В финале домашнего Кубка африканских наций сборная Марокко в дополнительное время проиграла Сенегалу со счетом 0:1. Вингер хозяев Браим Диас не смог реализовать пенальти, после чего его команда пропустила решающий гол

Браим Диас (Фото: IMAGO / Oumaima Souaidi / Global Look Press)

Вингер сборной Марокко Браим Диас взял на себя ответственность за поражение команды в финале Кубка африканских наций. Об этом футболист заявил на своей странице в социальной сети X.

«Вчера я потерпел неудачу, я беру на себя полную ответственность и от всего сердца приношу свои извинения. Будет трудно оправиться, потому что эта рана не заживает легко, но я буду стараться», — написал Диас.

Сборная Марокко в финальном матче Кубка африканских наций в дополнительное время проиграла Сенегалу со счетом 0:1.

Диас добавил, что продолжит идти вперед, пока «однажды не сможет отплатить за всю любовь и стать источником гордости для марокканского народа».

На 4-й добавленной к основному времени минуте судья назначил пенальти в ворота Сенегала. Диас его реализовать не смог. В начале дополнительного времени марокканцы пропустили решающий гол.

Сборная Марокко побеждала на турнире один раз в 1976 году.