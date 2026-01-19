Не забивший пенальти Диас обвинил себя в проигрыше финала Кубка Африки
Вингер сборной Марокко Браим Диас взял на себя ответственность за поражение команды в финале Кубка африканских наций. Об этом футболист заявил на своей странице в социальной сети X.
«Вчера я потерпел неудачу, я беру на себя полную ответственность и от всего сердца приношу свои извинения. Будет трудно оправиться, потому что эта рана не заживает легко, но я буду стараться», — написал Диас.
Сборная Марокко в финальном матче Кубка африканских наций в дополнительное время проиграла Сенегалу со счетом 0:1.
Диас добавил, что продолжит идти вперед, пока «однажды не сможет отплатить за всю любовь и стать источником гордости для марокканского народа».
На 4-й добавленной к основному времени минуте судья назначил пенальти в ворота Сенегала. Диас его реализовать не смог. В начале дополнительного времени марокканцы пропустили решающий гол.
Сборная Марокко побеждала на турнире один раз в 1976 году.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко