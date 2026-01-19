 Перейти к основному контенту
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 1,11 x 2,5 2 100 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 37 x 5 2 1,19 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 5,3 x 4,7 2 1,53 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,8 x 6 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,2 x 4,1 2 1,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,8 x 3,35 2 2,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,3 x 6 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Голкипер «Ак Барса» стал четвертым вратарем, одержавшим 200 побед в КХЛ

Тимур Билялов стал четвертым вратарем в истории КХЛ с 200 победами
Тимур Билялов, который в понедельник помог «Ак Барсу» победить «Адмирал», вошел в число четырех вратарей, кто достиг этого рубежа, вслед за Василием Кошечкиным (378), Александром Еременко (299) и Константином Барулиным (258).
Тимур Билялов
Тимур Билялов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов стал четвертым голкипером в истории КХЛ, одержавшим 200 побед.

Свою юбилейную победу в КХЛ 30-летний Тимур Билялов оформил в понедельник в выездном матче во Владивостоке против «Адмирала» (5:2).

Больше побед в истории КХЛ только у трех голкиперов: рекордсмена Василия Кошечкина (378 побед), Александра Еременко (299) и Константина Барулина (258).

Всего на счету голкипера «Ак Барса» в КХЛ 374 матча с процентом отраженных бросков 93%. За свою карьеру Билялов также выступал за ханты-мансийскую «Югру» и рижское «Динамо».

Победа над «Адмиралом» стала для «Ак Барса» третьей подряд. Казанский клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Екатерина Халимовская
Хоккей ХК Ак Барс
