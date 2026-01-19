Голкипер «Ак Барса» стал четвертым вратарем, одержавшим 200 побед в КХЛ
Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов стал четвертым голкипером в истории КХЛ, одержавшим 200 побед.
Свою юбилейную победу в КХЛ 30-летний Тимур Билялов оформил в понедельник в выездном матче во Владивостоке против «Адмирала» (5:2).
Больше побед в истории КХЛ только у трех голкиперов: рекордсмена Василия Кошечкина (378 побед), Александра Еременко (299) и Константина Барулина (258).
Всего на счету голкипера «Ак Барса» в КХЛ 374 матча с процентом отраженных бросков 93%. За свою карьеру Билялов также выступал за ханты-мансийскую «Югру» и рижское «Динамо».
Победа над «Адмиралом» стала для «Ак Барса» третьей подряд. Казанский клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.
