Тимур Билялов стал четвертым вратарем в истории КХЛ с 200 победами

Голкипер «Ак Барса» стал четвертым вратарем, одержавшим 200 побед в КХЛ

Тимур Билялов, который в понедельник помог «Ак Барсу» победить «Адмирал», вошел в число четырех вратарей, кто достиг этого рубежа, вслед за Василием Кошечкиным (378), Александром Еременко (299) и Константином Барулиным (258).

Тимур Билялов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов стал четвертым голкипером в истории КХЛ, одержавшим 200 побед.

Свою юбилейную победу в КХЛ 30-летний Тимур Билялов оформил в понедельник в выездном матче во Владивостоке против «Адмирала» (5:2).

Больше побед в истории КХЛ только у трех голкиперов: рекордсмена Василия Кошечкина (378 побед), Александра Еременко (299) и Константина Барулина (258).

Всего на счету голкипера «Ак Барса» в КХЛ 374 матча с процентом отраженных бросков 93%. За свою карьеру Билялов также выступал за ханты-мансийскую «Югру» и рижское «Динамо».

Победа над «Адмиралом» стала для «Ак Барса» третьей подряд. Казанский клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.