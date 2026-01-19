 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» в Кубке Испании

В остальных матчах четвертьфинала сыграют: «Алавес» — «Реал Сосьедад», «Валенсия» — «Атлетик» и «Бетис» — «Атлетико»
Фото: Denis Doyle / Getty Images
Фото: Denis Doyle / Getty Images

По итогам жеребьевки четвертьфинала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Альбасете», который на стадии 1/8 финала выбил из турнира мадридский «Реал».

Помимо этого, в 1/4 финала встретятся «Алавес» и «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Атлетик» из Бильбао, а также «Бетис» и мадридский «Атлетико».

Матчи этой стадии запланированы на 3–5 февраля. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе «Ла Картуха» в Севилье.

«Барселона» является действующим победителем турнира. В прошлом сезоне в финале она обыграла мадридский «Реал». Каталонский клуб — рекордсмен по числу завоеванных Кубков Испании (32).

Высшим достижением «Альбасете» за всю историю является седьмое место в чемпионате Испании сезона 1991/92. Последний раз в высшей испанской лиге клуб участвовал в 2004-2005 годах. В сезоне 2016/17 «Альбасете» вернулся в Сегунду через победу в финале плей-офф.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Екатерина Халимовская
ФК Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад Валенсия Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао Бетис
