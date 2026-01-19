«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» в Кубке Испании

В остальных матчах четвертьфинала сыграют: «Алавес» — «Реал Сосьедад», «Валенсия» — «Атлетик» и «Бетис» — «Атлетико»

Фото: Denis Doyle / Getty Images

По итогам жеребьевки четвертьфинала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Альбасете», который на стадии 1/8 финала выбил из турнира мадридский «Реал».

Помимо этого, в 1/4 финала встретятся «Алавес» и «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Атлетик» из Бильбао, а также «Бетис» и мадридский «Атлетико».

Матчи этой стадии запланированы на 3–5 февраля. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе «Ла Картуха» в Севилье.

«Барселона» является действующим победителем турнира. В прошлом сезоне в финале она обыграла мадридский «Реал». Каталонский клуб — рекордсмен по числу завоеванных Кубков Испании (32).

Высшим достижением «Альбасете» за всю историю является седьмое место в чемпионате Испании сезона 1991/92. Последний раз в высшей испанской лиге клуб участвовал в 2004-2005 годах. В сезоне 2016/17 «Альбасете» вернулся в Сегунду через победу в финале плей-офф.