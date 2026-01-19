 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Более 50 бегунов попали в больницу после марафона в Гонконге

59 бегунов попали в больницу во время марафона в Гонконге
В общей сложности за медицинской помощью во время марафона обратилось более 1,5 тыс. участников
Фото: Kobe Li / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Kobe Li / Keystone Press Agency / Global Look Press

Во время марафона в Гонконге было госпитализировано 59 бегунов, сообщает газета The Standard.

В основном жалобы обратившихся в больницы были связаны с незначительными травмами, включая растяжения, тепловой удар, ссадины и мышечные судороги.

Но некоторым бегунам потребовалась сердечно-легочная реанимация. Как сообщает издание Dimsum Daily, 50-летний мужчина потерял сознание прямо на трассе. Еще у одного мужчины (58 лет) случился сердечный приступ.

Всего в забегах в рамках марафона приняли участие 74 тыс. человек. В общей сложности за медицинской помощью на трассе и после финиша обратилось более 1,5 тыс. участников.

Победителем марафона среди мужчин стал эфиопский бегун Мелаку Белачью, а среди женщин — Шитайе Эшете из Бахрейна.

Рената Утяева
забег Марафон Гонконг
