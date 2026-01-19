Более 50 бегунов попали в больницу после марафона в Гонконге
Во время марафона в Гонконге было госпитализировано 59 бегунов, сообщает газета The Standard.
В основном жалобы обратившихся в больницы были связаны с незначительными травмами, включая растяжения, тепловой удар, ссадины и мышечные судороги.
Но некоторым бегунам потребовалась сердечно-легочная реанимация. Как сообщает издание Dimsum Daily, 50-летний мужчина потерял сознание прямо на трассе. Еще у одного мужчины (58 лет) случился сердечный приступ.
Всего в забегах в рамках марафона приняли участие 74 тыс. человек. В общей сложности за медицинской помощью на трассе и после финиша обратилось более 1,5 тыс. участников.
Победителем марафона среди мужчин стал эфиопский бегун Мелаку Белачью, а среди женщин — Шитайе Эшете из Бахрейна.
