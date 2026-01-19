 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Валерий Карпин допустил возможность возглавить испанские клубы в будущем

Карпин заявил, что в будущем может возглавить «Реал Сосьедад» или «Сельту»
Валерий Карпин заявил, что рассматривает возможность работы с «Реал Сосьедадом» или «Сельтой» после окончания контракта со сборной России
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: AP / TASS)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что в будущем может возглавить испанские клубы «Реал Сосьедад» или «Сельта», за которые выступал в качестве игрока. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN.

«Уже некоторое время меня спрашивают, не хотел бы я вернуться в Испанию, особенно в «Реал Сосьедад» или «Сельту». Я всегда отвечал утвердительно, что дверь открыта. Сейчас это невозможно, потому что у меня контракт со сборной России еще на 2,5 года», — сказал Карпин.

Контракт 56-летнего специалиста с Российским футбольным союзом (РФС) рассчитан до лета 2028 года.

Карпин в качестве игрока провел за «Сельту» (1997–2002) 218 матчей, забил 39 голов, отдал 16 результативных передач и выиграл Кубок Интертото (2000). Позднее перешел в «Реал Сосьедад» (2002–2005), где провел 194 матча, забил 37 голов и отдал 9 голевых передач.

На посту главного тренера сборной России Карпин работает с июля 2021 года. Он также возглавлял московские «Спартак» и «Динамо», испанскую «Мальорку», «Ростов» и армавирское «Торпедо».

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Валерий Карпин Футбол сборная России по футболу ФК Сельта Реал Сосьедад
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
