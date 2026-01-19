Чемпионка Европы и ее муж перешли в академию Плющенко
Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница перешли в академию «Ангелы Плющенко». Об этом фигуристка сообщила в своем телеграм-канале.
Они присоединятся к команде Плющенко уже в текущем сезоне. При этом пара продолжит работать со своим тренером Сергеем Росляковым.
«Рады, что остаемся со своими тренерами. А одним из наших наставников станет легенда, кумир, долгожитель в спорте — Евгений Викторович Плющенко. Верим, что наш союз в спорте будет насыщенный и интересный», — написала фигуристка.
Она также добавила, что спустя пять лет возвращается в уже знакомые стены академии, но теперь уже с мужем и сыном. До этого она представляла «Ангелов Плющенко» в сезоне 2020/21, когда еще выступала в одиночном катании.
В 2023 году Косторная перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. Тогда же они поженились, а осенью 2025-го у супругов родился сын. В декабре 22-летняя Косторная сообщила о намерении вернуться к соревнованиям уже в нынешнем сезоне.
