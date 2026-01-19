Медведев и Рублев стартовали с побед на Australian Open

Даниил Медведев во втором круге Australian Open сыграет с французом Контеном Алисом, Андрей Рублев — с португальцем Джейми Фарией

Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Россиянин Даниил Медведев победил нидерландца Йеспера де Йонга со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2) в первом круге Australian Open (Открытого чемпионата Австралии по теннису), который проходит в Мельбурне.

Медведев занимает 12-е место в рейтинге и посеян на турнире под 11-м номером. Де Йонг 73-й в рейтинге и не имел посева. Во втором круге ведущий российский теннисист сыграет с французом Контеном Алисом (83-й в рейтинге, без посева).

Андрей Рублев (15-е место в рейтинге, 13-й номер посева) на старте обыграл итальянца Маттео Арнальди (65-й в рейтинге, без посева) со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Во втором круге россиянин сыграет с португальцем Джейми Фарией (151-й в рейтинге, без посева).

Россиянка Анастасия Захарова проиграла в первом круге американке Джессике Пегуле со счетом 2:6, 1:6.

Захаровой 24 года, она занимает 105-е место в рейтинге. На ее счету нет титулов на турнирах WTA. В 2024 году дошла до третьего раунда Australian Open — лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема».

Открытый чемпионат Австралии — первый в сезоне турнир «Большого шлема» и один из двух на покрытии «хард». Призовой фонд — $75 млн.