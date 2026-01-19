 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 1,11 x 2,5 2 100 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 37 x 5 2 1,19 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 5,1 x 4,7 2 1,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,7 x 6 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,2 x 4,1 2 1,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,8 x 3,35 2 2,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,3 x 6 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Медведев и Рублев стартовали с побед на Australian Open

Даниил Медведев во втором круге Australian Open сыграет с французом Контеном Алисом, Андрей Рублев — с португальцем Джейми Фарией
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Россиянин Даниил Медведев победил нидерландца Йеспера де Йонга со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2) в первом круге Australian Open (Открытого чемпионата Австралии по теннису), который проходит в Мельбурне.

Медведев занимает 12-е место в рейтинге и посеян на турнире под 11-м номером. Де Йонг 73-й в рейтинге и не имел посева. Во втором круге ведущий российский теннисист сыграет с французом Контеном Алисом (83-й в рейтинге, без посева).

Андрей Рублев (15-е место в рейтинге, 13-й номер посева) на старте обыграл итальянца Маттео Арнальди (65-й в рейтинге, без посева) со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Во втором круге россиянин сыграет с португальцем Джейми Фарией (151-й в рейтинге, без посева).

Россиянка Анастасия Захарова проиграла в первом круге американке Джессике Пегуле со счетом 2:6, 1:6.

Захаровой 24 года, она занимает 105-е место в рейтинге. На ее счету нет титулов на турнирах WTA. В 2024 году дошла до третьего раунда Australian Open — лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема».

Открытый чемпионат Австралии — первый в сезоне турнир «Большого шлема» и один из двух на покрытии «хард». Призовой фонд — $75 млн.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Даниил Медведев Андрей Рублев (теннисист)
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Вторая ракетка Украины порвала связку и снялась с Australian Open
Спорт
Винус Уильямс установила рекорд Australian Open и сразу проиграла
Спорт
Кого из российских теннисистов считают фаворитом на Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Почему мы бросаем цели уже в январе — и как этого избежатьПодписка на РБК, 11:38
Адвокат рассказала, что Долина освободила квартиру две недели назад Общество, 11:34
Агентство НКР присвоило первые звездные рейтинги российским эмитентам Инвестиции, 11:33
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Трамп пригрозил, что больше не обязан «думать о мире» Политика, 11:26
Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» обновил топ-10 российских акций Инвестиции, 11:19
В США во время посадки у самолета отлетело колесо шасси. Видео Общество, 11:18
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Адвокат сообщила, что ФСПП планирует передать ключи от квартиры Долиной Общество, 11:15
Министр транспорта Испании назвал странным крушение поездов Общество, 11:07
В Сыктывкаре умерла пострадавшая от взрыва учебной гранаты в центре МВД Общество, 11:04
«Интернасьонал» объявил о скором переходе Вильягры из ЦСКА Спорт, 11:00
Биткоин начал неделю с падения. Криптотрейдеры потеряли почти $900 млн Крипто, 10:59
Как подчиненные манипулируют руководителем — 6 приемов и способы защитыПодписка на РБК, 10:59
К квартире Долиной приехали судебные приставы Общество, 10:50