«Реалу» отменили три гола, но он все равно разгромил «Лас-Пальмас»
Мадридский «Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании (Ла Лига) после разгромной победы над «Лас-Пальмасом» со счетом 4:1 в домашнем матче 20-го тура.
У мадридцев дубль оформил Килиан Мбаппе (18-я минута с пенальти и 36-я), по голу на счету Браима Диаса (33-я) и Родриго (57-я).
Еще три гола в исполнении Мбаппе, Джуда Беллингема и Федерико Вальверде были отменены VAR.
У «Лас-Пальмас» на первой минуте забил Фабиу Силва, а на 64-й Бенито Рамирес заработал удаление, оставив команду вдесятером.
«Реал» одержал третью победу подряд и лидирует в таблице с 46 очками.
У «Лас-Пальмас» 22 очка, второе поражение подряд и 14-е место.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов