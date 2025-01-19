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«Реалу» отменили три гола, но он все равно разгромил «Лас-Пальмас»

«Реалу» отменили три гола, но он все равно разгромил «Лас-Пальмас» в Ла Лиге
Матч в Мадриде завершился со счетом 4:1. Мбаппе оформил дубль. Гости заканчивали игру вдесятером
Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе
Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Мадридский «Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании (Ла Лига) после разгромной победы над «Лас-Пальмасом» со счетом 4:1 в домашнем матче 20-го тура.

У мадридцев дубль оформил Килиан Мбаппе (18-я минута с пенальти и 36-я), по голу на счету Браима Диаса (33-я) и Родриго (57-я).

Еще три гола в исполнении Мбаппе, Джуда Беллингема и Федерико Вальверде были отменены VAR.

У «Лас-Пальмас» на первой минуте забил Фабиу Силва, а на 64-й Бенито Рамирес заработал удаление, оставив команду вдесятером.

«Реал» одержал третью победу подряд и лидирует в таблице с 46 очками.

У «Лас-Пальмас» 22 очка, второе поражение подряд и 14-е место.

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Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе фото

Килиан Мбаппе

спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
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