«Манчестер Юнайтед» показал худший результат в домашних играх за 131 год
«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» в домашнем матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 1:3.
У МЮ отличился Бруну Фернандеш с пенальти на 23-й минуте.
У гостей забивали Янкуба Минте (5-я), Каору Митома (60-я) и Жоржиньо Рюттер (76-я). Еще один гол «Брайтона» на 53-й минуте отменили после видеопросмотра.
МЮ проиграл шестой домашний матч в этом сезоне АПЛ из 12.
Как отмечает Opta, это худший показатель команды в чемпионате с сезона-1893/94, когда он проиграл семь из 12 первых домашних встреч и в итоге вылетел из первого дивизиона Футбольной лиги Англии (тогда команда называлась «Ньютон Хит»).
МЮ занимает 13-е место в таблице АПЛ, «Брайтон» — девятый.
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