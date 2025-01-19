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«Манчестер Юнайтед» показал худший результат в домашних играх за 131 год

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону», потерпев шестое поражение дома в АПЛ
МЮ уступил «Брайтону». Команда Аморима проиграла уже половину из первых 12 домашних матчей в чемпионате. Хуже команда выступала только в 1893–1894 годах, когда вылетела из первого дивизиона
Главный тренер МЮ Рубен Аморим
Главный тренер МЮ Рубен Аморим (Фото: Stu Forster / Getty Images)

«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» в домашнем матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 1:3.

У МЮ отличился Бруну Фернандеш с пенальти на 23-й минуте.

У гостей забивали Янкуба Минте (5-я), Каору Митома (60-я) и Жоржиньо Рюттер (76-я). Еще один гол «Брайтона» на 53-й минуте отменили после видеопросмотра.

МЮ проиграл шестой домашний матч в этом сезоне АПЛ из 12.

Как отмечает Opta, это худший показатель команды в чемпионате с сезона-1893/94, когда он проиграл семь из 12 первых домашних встреч и в итоге вылетел из первого дивизиона Футбольной лиги Англии (тогда команда называлась «Ньютон Хит»).

МЮ занимает 13-е место в таблице АПЛ, «Брайтон» — девятый.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Юнайтед
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