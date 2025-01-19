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Махачев рассказал о реакции Хабиба Нурмагомедова на проигрыш брата в UFC

Махачев: конечно, Хабиб Нурмагомедов был расстроен из-за поражения брата
Умар Нурмагомедов проиграл решением судей чемпиону Мерабу Двалишвили. Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов был расстроен, но сказал ему сфокусироваться на своем поединке
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Хабиб Нурмагомедов был расстроен из-за проигрыша своего брата Умара Нурмагомедова в титульном поединке UFC, заявил на пресс-конференции чемпион в легком весе Ислам Махачев.

Умар Нурмагомедов уступил решением судей чемпиону в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили.

«Конечно, он был расстроен, но сразу зашел и сказал: «Сфокусируйся на своем бое, не думай об этом», — сказал Махачев.

Махачев признал, что был не так рад своей победе из-за проигрыша Умара Нурмагомедова, с которым они тренируются в одной команде.

Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере при 18 победах.

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Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) UFC Ислам Махачев Хабиб Нурмагомедов Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
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