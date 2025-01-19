Сын Кошечкина в 20 лет дебютировал в КХЛ с сухой победы
Ярославский «Локомотив» победил в Астане «Барыс» со счетом 3:0 в регулярном чемпионате КХЛ.
Дубль оформил Александр Радулов (21-я и 39-я минуты), еще один гол на счету Байрона Фрэза (26-я).
Ворота «Локомотива» защищал дебютант КХЛ 20-летний Максим Майоров, который отразил все 20 бросков.
Майоров — старший сын олимпийского чемпиона, бывшего вратаря сборной России Василия Кошечкина, который завершил карьеру в 2023-м, а потом стал тренером в магнитогорском «Металлурге».
«Локомотив» выиграл шестой матч подряд и лидирует в КХЛ.
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