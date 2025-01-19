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Большунов не попал в призеры, упав на последнем километре скиатлона

Ардашев выиграл скиатлон в Казани, Большунов упал на последнем километре
Тройку призеров скиатлона на этапе Кубка России в Казани составили Ардашев, Коростелев и Семиков
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов шел в числе лидеров скиатлона на этапа Кубка России в Казани, но на последнем километре на спуске упал и в итоге финишировал только 23-м.

Победителем гонки на 20 км стал Сергей Ардашев, который показал время 44 минуты 46,8 секунды. Он на 0,1 секунды опередил Савелия Коростелева и на 0,2 секунды — Илью Семикова.

Большунов, испытывающий проблемы со здоровьем, еще не выиграл ни одной гонки в этом сезоне. Ранее на этапе в Казани он стал третьим в спринте классическим стилем.

«Эмоции очень классные, скиатлон — очень суетная гонка, — сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ». — Я чуть не попал в завал, когда Большунов упал. Успел резко его объехать, хорошо, что контролировал ситуацию».

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