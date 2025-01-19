Дарья Непряева с отрывом 0,3 секунды выиграла скиатлон на Кубке России в Казани

Дарья Непряева выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Казани

Непряева менее чем на секунду опередила Анастасию Кулешову и Арину Каличеву

Дарья Непряева (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Лыжница Дарья Непряева выиграла скиатлон на 20 км на этапе Кубка России в Казани.

Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой, показала время 51 минуту 6,1 секунды.

Она на 0,3 секунды опередила на финише Анастасию Кулешову и на 0,9 секунды — Арину Каличеву.

После гонки Непряева сказала в эфире «Матч ТВ», что ей удалось сохранить силы к финишу, однако опередить Кулешову на выходе на последний подъем ей не удалось.

«В итоге на финишной прямой я уже была заряжена на то, что выиграю», — отметила Непряева.

Терентьева, выигравшая в Казани гонку на 10 км свободным стилем и ставшая второй в спринте, скиатлон не бежала.

Российские лыжники отстранены от турниров под эгидой международной федерации (FIS).