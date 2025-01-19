Дарья Непряева выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Казани
Лыжница Дарья Непряева выиграла скиатлон на 20 км на этапе Кубка России в Казани.
Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой, показала время 51 минуту 6,1 секунды.
Она на 0,3 секунды опередила на финише Анастасию Кулешову и на 0,9 секунды — Арину Каличеву.
После гонки Непряева сказала в эфире «Матч ТВ», что ей удалось сохранить силы к финишу, однако опередить Кулешову на выходе на последний подъем ей не удалось.
«В итоге на финишной прямой я уже была заряжена на то, что выиграю», — отметила Непряева.
Терентьева, выигравшая в Казани гонку на 10 км свободным стилем и ставшая второй в спринте, скиатлон не бежала.
Российские лыжники отстранены от турниров под эгидой международной федерации (FIS).
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