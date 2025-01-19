Чемпион ACA заявил о неготовности Нурмагомедова к титульному бою в UFC
Боец Умар Нурмагомедов не был готов к Мерабу Двалишвили в чемпионском бою UFC. Об этом «РБК Спорт» заявил первый в истории турнира ACA (Absolute Championship Akhmat) временный чемпион в легком весе Эдуард Вартанян.
«Двалишвили всегда так работает, он темповик. Мне кажется, у Умара силы иссякли, потому что он и не был готов, то есть это одно из другого исходит. Во время боя Мераб играл на публику. У Нурмагомедова были большие коэффициенты на победу. Я думал, что он выиграет. Удивлен его проигрышем», — сказал Вартанян.
В воскресенье 29-летний Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел первое поражение в ММА в карьере, уступив в чемпионском бою грузину Двалишвили. Бой продолжался все пять раундов и завершился единогласным решением судей. Нурмагомедов после боя заявил, что сломал руку.
Вартанян — российский боец смешанных боевых искусств. Первый в истории ACA временный чемпион в лёгком весе. За карьеру провел 30 боев, в которых одержал 26 побед, при 4 поражениях. В последнее время он помогал Арману Царукяну при подготовке к бою против Ислама Махачева. Однако Царукян снялся перед боем из-за травмы.
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