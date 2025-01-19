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Эксклюзив

Чемпион ACA заявил о неготовности Нурмагомедова к титульному бою в UFC

Боец Вартанян после поражения Нурмагомедова в UFC заявил о его неготовности
Эдуард Вартанян заявил, что удивлен поражением Умара Нурмагомедова в бою против Мераба Двалишвили в UFC
Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов
Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов (Фото: IMAGO/Louis Grasse / SPP)

Боец Умар Нурмагомедов не был готов к Мерабу Двалишвили в чемпионском бою UFC. Об этом «РБК Спорт» заявил первый в истории турнира ACA (Absolute Championship Akhmat) временный чемпион в легком весе Эдуард Вартанян.

«Двалишвили всегда так работает, он темповик. Мне кажется, у Умара силы иссякли, потому что он и не был готов, то есть это одно из другого исходит. Во время боя Мераб играл на публику. У Нурмагомедова были большие коэффициенты на победу. Я думал, что он выиграет. Удивлен его проигрышем», — сказал Вартанян.

В воскресенье 29-летний Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел первое поражение в ММА в карьере, уступив в чемпионском бою грузину Двалишвили. Бой продолжался все пять раундов и завершился единогласным решением судей. Нурмагомедов после боя заявил, что сломал руку.

Вартанян — российский боец смешанных боевых искусств. Первый в истории ACA временный чемпион в лёгком весе. За карьеру провел 30 боев, в которых одержал 26 побед, при 4 поражениях. В последнее время он помогал Арману Царукяну при подготовке к бою против Ислама Махачева. Однако Царукян снялся перед боем из-за травмы.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Полина Мельникова
UFC Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
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