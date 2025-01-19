Умар Нурмагомедов сломал руку во время чемпионского боя UFC
Россиянин Умар Нурмагомедов сломал руку в бою с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Об этом он заявил на ринге после боя.
Нурмагомедов уступил грузину единогласным решением судей на проходившем в Лос-Анджелесе турнире UFC. Россиянин активно действовал на протяжении первых трех раундов, после чего отдал инициативу сопернику.
«После третьего раунда я перестал бить, поскольку подумал, что сломал руку», — отметил Нурмагомедов, который не согласился с решением судей.
После россиянин подтвердил информацию о переломе, показав руку.
29-летний Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел первое поражение в ММА в карьере при 18 победах.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов