Умар Нурмагомедов сломал руку во время чемпионского боя UFC

Нурмагомедов проиграл Двалишвили на проходившем в Лос-Анджелесе турнире UFC. Россиянин активно действовал на протяжении первых трех раундов, после чего отдал инициативу сопернику из-за перелома руки

Умар Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Россиянин Умар Нурмагомедов сломал руку в бою с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Об этом он заявил на ринге после боя.

Нурмагомедов уступил грузину единогласным решением судей на проходившем в Лос-Анджелесе турнире UFC. Россиянин активно действовал на протяжении первых трех раундов, после чего отдал инициативу сопернику.

«После третьего раунда я перестал бить, поскольку подумал, что сломал руку», — отметил Нурмагомедов, который не согласился с решением судей.

После россиянин подтвердил информацию о переломе, показав руку.

Умар Нурмагомедов показал руку после перелома

29-летний Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел первое поражение в ММА в карьере при 18 победах.