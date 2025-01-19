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Умар Нурмагомедов сломал руку во время чемпионского боя UFC

Нурмагомедов проиграл Двалишвили на проходившем в Лос-Анджелесе турнире UFC. Россиянин активно действовал на протяжении первых трех раундов, после чего отдал инициативу сопернику из-за перелома руки
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Россиянин Умар Нурмагомедов сломал руку в бою с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Об этом он заявил на ринге после боя.

Нурмагомедов уступил грузину единогласным решением судей на проходившем в Лос-Анджелесе турнире UFC. Россиянин активно действовал на протяжении первых трех раундов, после чего отдал инициативу сопернику.

«После третьего раунда я перестал бить, поскольку подумал, что сломал руку», — отметил Нурмагомедов, который не согласился с решением судей.

После россиянин подтвердил информацию о переломе, показав руку.

Умар Нурмагомедов показал руку после перелома

29-летний Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел первое поражение в ММА в карьере при 18 победах.

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Хабиб Нурмагомедов

спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
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