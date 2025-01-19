Пятый россиянин проведет чемпионский бой в UFC
Россиянин Магомед Анкалаев проведет бой за титул с чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории Алексом Перейрой.
Поединок между россиянином и бразильцем пройдет 8 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).
На счету Анкалаева 19 побед, поражение и ничья, у Перейры в рекорде 12 побед и два поражения, ранее он владел чемпионским титулом в среднем дивизионе. Перейра входит в первую тройку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории, россиянин не входит в этот рейтинг.
Анкалаев пятым среди россиянин выступит в чемпионском бою UFC и четвертым из Дагестана. Ранее в чемпионских боях выступили Хабиб и Умар Нурмагомедовы, Ислам Махачев, а также Петр Ян.
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