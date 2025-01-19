 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Пятый россиянин проведет чемпионский бой в UFC

Анкалаев пятым из россиян проведет чемпионский бой в UFC
На счету Анкалаева 19 побед, поражение и ничья, у Перейры 12 побед и два поражения, ранее он владел чемпионским титулом в среднем дивизионе.
Фото: UFC
Фото: UFC

Россиянин Магомед Анкалаев проведет бой за титул с чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории Алексом Перейрой.

Поединок между россиянином и бразильцем пройдет 8 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

На счету Анкалаева 19 побед, поражение и ничья, у Перейры в рекорде 12 побед и два поражения, ранее он владел чемпионским титулом в среднем дивизионе. Перейра входит в первую тройку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории, россиянин не входит в этот рейтинг.

Анкалаев пятым среди россиянин выступит в чемпионском бою UFC и четвертым из Дагестана. Ранее в чемпионских боях выступили Хабиб и Умар Нурмагомедовы, Ислам Махачев, а также Петр Ян.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Персоны
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
Материалы по теме
Махачев стал лучшим бойцом UFC в истории легкого веса. Онлайн боя
Спорт
Как срывались бои Хабиба Нурмагомедова в UFC
Спорт
Заменивший Царукяна бразилец заявил, что победит чемпиона UFC Махачева
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Умар Нурмагомедов сломал руку во время чемпионского боя UFCСпорт, 09:22
Пятый россиянин проведет чемпионский бой в UFCСпорт, 09:19
Гренландия заявила о планах продлить оборонное соглашение с США без ДанииПолитика, 09:08
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 09:07
Махачев стал лучшим бойцом UFC в истории легкого веса. Онлайн бояСпорт, 09:02
Махачев побил рекорд UFC по защитам чемпионского титула в легком весеСпорт, 09:01
Что вы знаете о территориях, которые Трамп хочет присоединить к США. ТестОбщество, 09:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Девальвация: что это и грозит ли она рублю в 2025 годуИнвестиции, 09:00
Израиль отложил начало перемирия с ХАМАС до получения списка заложниковПолитика, 08:56
Брат Нурмагомедова сенсационно проиграл в бою за титул чемпиона UFCСпорт, 08:31
В Киевской области снова сработала ПВОПолитика, 08:31
7 российских компаний выплатят дивиденды до конца января. Кто и сколькоИнвестиции, 08:30
За ночь над Россией уничтожили два украинских дронаПолитика, 08:27
США столкнулись с ростом цен на яйца на фоне птичьего гриппаОбщество, 08:21