Пятый россиянин проведет чемпионский бой в UFC

На счету Анкалаева 19 побед, поражение и ничья, у Перейры 12 побед и два поражения, ранее он владел чемпионским титулом в среднем дивизионе.

Фото: UFC

Россиянин Магомед Анкалаев проведет бой за титул с чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории Алексом Перейрой.

Поединок между россиянином и бразильцем пройдет 8 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

На счету Анкалаева 19 побед, поражение и ничья, у Перейры в рекорде 12 побед и два поражения, ранее он владел чемпионским титулом в среднем дивизионе. Перейра входит в первую тройку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории, россиянин не входит в этот рейтинг.

Анкалаев пятым среди россиянин выступит в чемпионском бою UFC и четвертым из Дагестана. Ранее в чемпионских боях выступили Хабиб и Умар Нурмагомедовы, Ислам Махачев, а также Петр Ян.