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Дмитрий Комбаров возглавил возрожденную вторую команду «Спартака»

Дмитрий Комбаров возглавил возрожденный «Спартак-2»
Бывший капитан «Спартака» с лета 2022 года возглавлял клуб Второй лиги «Звезда» из Санкт-Петербурга
Дмитрий Комбаров
Дмитрий Комбаров (Фото: spartak.com)

Дмитрий Комбаров назначен главным тренером «Спартака-2». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

В конце декабря «Спартак» возродил вторую команду через полтора года после закрытия. «Спартак-2» играл в Первой лиге до своего расформирования в мае 2022 года. Команду решили возродить для лучшей адаптации воспитанников академии и молодежи. Команда будет выступать во Второй лиге.

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Комбарову 36 лет, он выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год и провел 274 матча. По количеству игр в чемпионатах России он занимает второе место в истории клуба: больше сыграл только Егор Титов.

Комбаров неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой, представлял «Спартак» в составе сборной России в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. В 2017-м Дмитрий стал с «красно-белыми» чемпионом и обладателем Суперкубка России.

После завершения карьеры игрока Комбаров стал тренером. С лета 2022 года он возглавлял клуб Второй лиги «Звезда» из Санкт-Петербурга.

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Футбол ФК Спартак Москва Дмитрий Комбаров
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