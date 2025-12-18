 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

CAS отказал футболисту Писарскому в приостановлении дисквалификации

Панель CAS отказал футболисту Писарскому в приостановлении дисквалификации
Ранее РФС отстранил 29-летнего футболиста на год (и три условно), а после еще на четыре месяца из-за нарушения правил, связанных со ставками
Владимир Писарский
Владимир Писарский (Фото: Официальный сайт ФК «‎Сочи»)

Панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала футболисту Владимиру Писарскому в удовлетворении его ходатайства о приостановлении санкций. Об этом сообщила в своем телеграм-канале компания «Алетейя», представляющая интересы форварда.

В июле комитет по этике РФС дисквалифицировал 29-летнего Писарского на год и еще три условно, но в октябре увеличил этот срок на четыре месяца. Причиной стали нарушения правил, связанных со ставками. В момент отстранения Писарский находился в аренде в «Сочи», хотя формально принадлежал «Крыльям Советов». Самарский клуб расторг с ним соглашение 16 июля.

«Данное решение панели никак не связано с ее общей позицией по делу. Временные меры CAS давать не любит в принципе, это нормальная практика. Принимаем данную позицию панели CAS, будем ждать предоставления РФС своей позиции, что должно произойти в ближайшее время, и рассмотрения дела», — говорится в сообщении компании.

Согласно расследованию комитета по этике РФС, Писарский, будучи игроком «Сочи», перевел крупную сумму другу перед первым стыковым матчем за место в РПЛ с «Пари НН». Он знал, что эти деньги пойдут на ставки в букмекерских конторах, касающиеся этих матчей, в том числе на вылет собственной команды. В первом матче 28 мая Писарский вышел на поле и был удален с поля в конце первого тайма.

После того как 7 августа РФС отказал в удовлетворении апелляции Писарского по делу о ставках, юрист футболиста анонсировал обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Кроме того, Писарский обратился к президенту РФС Александру Дюкову, требуя инициировать расследование против главы комитета по этике Андрея Стукалова за нарушение регламента. Официально апелляция в CAS была отправлена 18 сентября.

Также в октябре прокуратура Москвы отменила постановление полиции от июля об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Писарского, направив материалы на дополнительную проверку. Футболист ранее подал жалобу в прокуратуру, требуя проверить на предмет преступных признаков должностных лиц РФС и гендиректора букмекерской компании «Бетсити» Алексея Коршкова. Позиция защиты заключается в том, что РФС и «Бетсити» могли незаконно распространять между собой персональные данные Писарского.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Российский футбольный союз (РФС) Владимир Писарский ставки на спорт CAS

