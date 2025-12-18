 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,9 x 3,05 2 2,8 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,5 x 3,85 2 1,65 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,2 x 7,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,35 x 3,8 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 5,7 x 3,9 2 1,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,2 x 6,6 2 13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 1,98 x 3,3 2 4,1 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

«Атланта Юнайтед» признала гол Миранчука лучшим в сезоне

«Атланта Юнайтед» признала Алексея Миранчука автором лучшего гола в сезоне
Лучшим признали гол полузащитника Алексея Миранчука в ворота «Сиэтл Саундерс» в рамках регулярного чемпионата MLS
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

«Атланта Юнайтед» признала лучшим гол Алексея Миранчука в ворота «Сиэтл Саундерс» в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) сезона 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба в официальном аккаунте Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

В рамках регулярного чемпионата MLS «Атланта» на своем поле сыграла вничью с «Сиэтл Саундерс» — 2:2. На девятой добавленной минуте второго тайма отметился российский полузащитник Алексей Миранчук, чей гол позволил «Атланте» сравнять счет.

Алексей Миранчук выступает за клуб с августа 2024 года. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел 36 матчей (в рамках турниров MLS и Кубка лиг), в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

«Атланта Юнайтед» в минувшем сезоне заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS, не сумев выйти в плей-офф.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Рената Утяева
Алексей Миранчук Атланта Юнайтед MLS

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Миранчук забил шестой гол в сезоне за «Атланту»
Спорт
Гол Миранчука на 87-й минуте спас «Атланту» от проигрыша
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 15:49 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 15:49
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
«Атланта Юнайтед» признала гол Миранчука лучшим в сезоне Спорт, 15:49
Ранние держатели продали биткоин уже на $300 млрд. Когда тренд изменится Крипто, 15:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:39
Нидерландский суд отказался отпустить Квинси Промеса из-под стражи Спорт, 15:35
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Что такое высокотехнологичная медпомощь и как она устроена в России Город, 15:24
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Дума приняла законопроект о самозапрете на азартные игры Общество, 15:23
Литва отвергла «план Б» Бельгии финансировать Киев из российских активов Политика, 15:21
Wylsacom оценил перспективы 5G в России
РАДИО
 Технологии и медиа, 15:21
Госдума приняла закон о квоте для нелокализованных такси Общество, 15:18
Бизнес попросил изменить эксперимент по маркировке детского питания Бизнес, 15:17
Шохин спрогнозировал снижение ставки до 15,5% еще в 2025 году Экономика, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15