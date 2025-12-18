Лучшим признали гол полузащитника Алексея Миранчука в ворота «Сиэтл Саундерс» в рамках регулярного чемпионата MLS

Алексей Миранчук (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

«Атланта Юнайтед» признала лучшим гол Алексея Миранчука в ворота «Сиэтл Саундерс» в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) сезона 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба в официальном аккаунте Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

В рамках регулярного чемпионата MLS «Атланта» на своем поле сыграла вничью с «Сиэтл Саундерс» — 2:2. На девятой добавленной минуте второго тайма отметился российский полузащитник Алексей Миранчук, чей гол позволил «Атланте» сравнять счет.

Алексей Миранчук выступает за клуб с августа 2024 года. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел 36 матчей (в рамках турниров MLS и Кубка лиг), в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

«Атланта Юнайтед» в минувшем сезоне заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS, не сумев выйти в плей-офф.