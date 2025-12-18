 Перейти к основному контенту
Сколько заработают участники чемпионата мира по футболу

Призовые странам — участницам футбольного ЧМ-2026 составят $655 млн
Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует 11 июня и продлится до 16 июля. Каждая сборная получит за участие денежное вознаграждение от ФИФА. Сколько команды заработают на ЧМ — в материале «РБК Спорт»
ФИФА в преддверии чемпионата мира 2026 года объявила, что распределит между региональными ассоциациями рекордные $727 млн. Из этой суммы $655 млн пойдут на призовые странам — участницам турнира.

Еще до чемпионата все команды, квалифицировавшиеся на турнир, получат выплату в размере $1,5 млн. Это сумма на покрытие затрат во время подготовки к чемпионату мира. Выходит, что всем сборным гарантировано как минимум по $10,5 млн за выступление на ЧМ-2026.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Групповой этап и плей-офф

На групповом этапа чемпионата мира каждая команда, которая не сможет преодолеть эту стадию турнира (33–48-е места), получит $9 млн. Команды с 17-го по 32-е место (вылетевшие в первом раунде плей-офф) получат по $11 млн. Проигравшим в 1/8 финала положено по $15 млн.

Все сборные, уступившие в 1/4 финала, получат по $19 млн. При проигрыше в полуфинале и в матче за третье место команде выплатят $27 млн. Команде, занявшей третье место, будет выплачено на $2 млн больше.

На прошлом ЧМ, в Катаре, суммы на каждом этапе были на $2 млн меньше.

Финалисту достанется $33 млн (на мундиале в Катаре серебряный призер получил $30 млн). Команда — победительница чемпионата мира 2026 года заработает $50 млн.

Сколько получали команды на прошлых чемпионатах мира

С проведением каждого чемпионата мира денежный выигрыш сборной-победительницы также увеличивается. В 2006 году победительница турнира — Италия — забрала $20 млн, Испания в 2010-м — $30 млн, Германия в 2014-м — $35 млн, Франция в 2018-м — $38 млн, а Аргентина в 2022-м — $42 млн. В нынешнем турнире победитель получит рекордные $50 млн.

На мундиале 2006 года (ЮАР) призовые странам-участницам составили $348 млн (с учетом инфляции это эквивалентно $523 млн в декабре 2025-го). На ЧМ-2014 (Бразилия) они были равны $358 млн (с учетом инфляции — $491 млн), в 2018-м (Россия) — $400 млн ($519 млн), в 2022-м (Катар) — $440 млн ($485 млн).

