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Директор футбольного клуба побил детского тренера

Директор футбольного клуба из Орла побил детского тренера
Директор клуба «Русичи-Орел» объяснил конфликт пьянством тренера. При этом он уверен, что видео инцидента неслучайно появилось в Сети только сейчас
Фото: Скриншот драки между Никитой Фурсиным и Олегом Милюковым (Орловские новости)
Фото: Скриншот драки между Никитой Фурсиным и Олегом Милюковым (Орловские новости)

Директор футбольного клуба «Русичи-Орел» Никита Фурсин подрался с детским тренером Олегом Милюковым, сообщают «Орловские новости», которые опубликовали видео инцидента.

Издание отмечает, что драка произошла 31 июля в Орле. Фурсин в разговоре с RT назвал неслучайным тот факт, что видео инцидента появилось только сегодня. «Сейчас наш клуб получил право выступать в профессиональной лиге — и нашлись те, кто это решил раздуть», — сказал Фурсин.

По его словам, конфликт был «всеми забыт», а они с Милюковым «уже давно все решили». Фурсин пожаловался, что Милюков постоянно приходил на стадион пьяным, в том числе в VIP-ложи, где находилось руководство Орловской области. «В тот день вообще была тренировка главной команды. Он не должен был там находиться. Я вспылил, получилось что получилось», — рассказал Фурсин.

«РБК Спорт» обратился за комментариями к Милюкову и клубу «Русичи-Орел».

«Русичи-Орел» (до 2022-го — ФК «Орел») выступает в третьем дивизионе. Клуб был основан в 1960 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Центральный». В чемпионатах России он побеждал в зоне «Центр» второго дивизиона (2003 год). А высшим достижением клуба является шестое место в первом дивизионе — в 2004-м.

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Футбол драка избиение тренер Россия Орел
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