Стали известны пары соперников в плей-офф Лиги Европы

Команды, попавшие в Лигу Европы через Лигу чемпионов, проведут первые матчи дома

Полузащитник «Шахтера» Эгиналду (Фото: REUTERS)

Украинский «Шахтер» сыграет с «Марселем» в раунде плей-офф Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

Команды, ставшие вторыми на групповом этапе Лиги Европы, встретятся с клубами, занявшими третьи места в группах в Лиге чемпионов (например, это «Шахтер»).

Стыковой раунд Лиги Европы:

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Рома» (Италия)

«Милан» (Италия) — «Ренн» (Франция)

«Ланс» (Франция) — «Фрайбург» (Германия)

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Спортинг» (Португалия)

«Бенфика» (Португалия) — «Тулуза» (Франция)

«Брага» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан)

«Галатасарай» (Турция) — «Спарта» (Чехия)

«Шахтер» (Украина) — «Марсель» (Франция)

Команды, попавшие в Лигу Европы через Лигу чемпионов, проведут первые матчи дома. Первые игры стыкового раунда Лиги Европы пройдут 15 февраля, ответные встречи — 22 февраля.

Победители пройдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, занявшими первые места в групповом раунде Лиги Европы.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине. Действующим победителем турнира является испанская «Севилья», которая завершила выступление в еврокубках.