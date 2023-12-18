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Стали известны пары соперников в плей-офф Лиги Европы
Стали известны пары соперников в раунде плей-офф Лиги Европы
Команды, попавшие в Лигу Европы через Лигу чемпионов, проведут первые матчи дома
Полузащитник «Шахтера» Эгиналду
Украинский «Шахтер» сыграет с «Марселем» в раунде плей-офф Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.
Команды, ставшие вторыми на групповом этапе Лиги Европы, встретятся с клубами, занявшими третьи места в группах в Лиге чемпионов (например, это «Шахтер»).
Стыковой раунд Лиги Европы:
- «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Рома» (Италия)
- «Милан» (Италия) — «Ренн» (Франция)
- «Ланс» (Франция) — «Фрайбург» (Германия)
- «Янг Бойз» (Швейцария) — «Спортинг» (Португалия)
- «Бенфика» (Португалия) — «Тулуза» (Франция)
- «Брага» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан)
- «Галатасарай» (Турция) — «Спарта» (Чехия)
- «Шахтер» (Украина) — «Марсель» (Франция)
Команды, попавшие в Лигу Европы через Лигу чемпионов, проведут первые матчи дома. Первые игры стыкового раунда Лиги Европы пройдут 15 февраля, ответные встречи — 22 февраля.
Победители пройдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, занявшими первые места в групповом раунде Лиги Европы.
Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине. Действующим победителем турнира является испанская «Севилья», которая завершила выступление в еврокубках.