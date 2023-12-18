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Стали известны пары соперников в плей-офф Лиги Европы

Стали известны пары соперников в раунде плей-офф Лиги Европы
Команды, попавшие в Лигу Европы через Лигу чемпионов, проведут первые матчи дома
Полузащитник &laquo;Шахтера&raquo; Эгиналду
Полузащитник «Шахтера» Эгиналду (Фото: REUTERS)

Украинский «Шахтер» сыграет с «Марселем» в раунде плей-офф Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

Команды, ставшие вторыми на групповом этапе Лиги Европы, встретятся с клубами, занявшими третьи места в группах в Лиге чемпионов (например, это «Шахтер»).

Стыковой раунд Лиги Европы:

  • «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Рома» (Италия)
  • «Милан» (Италия) — «Ренн» (Франция)
  • «Ланс» (Франция) — «Фрайбург» (Германия)
  • «Янг Бойз» (Швейцария) — «Спортинг» (Португалия)
  • «Бенфика» (Португалия) — «Тулуза» (Франция)
  • «Брага» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан)
  • «Галатасарай» (Турция) — «Спарта» (Чехия)
  • «Шахтер» (Украина) — «Марсель» (Франция)

Команды, попавшие в Лигу Европы через Лигу чемпионов, проведут первые матчи дома. Первые игры стыкового раунда Лиги Европы пройдут 15 февраля, ответные встречи — 22 февраля.

Победители пройдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, занявшими первые места в групповом раунде Лиги Европы.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине. Действующим победителем турнира является испанская «Севилья», которая завершила выступление в еврокубках.

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