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Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Захарян сыграет против Мбаппе: стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
Первые матчи 1/8 финала пройдут 13–14 и 20–21 февраля, ответные — 5–6 и 12–13 марта
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Global Look Press)

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла 18 декабря в швейцарском Ньоне.

Пары 1/8 финала:

«Порту» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);

«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания);

«Интер» (Италия) — «Атлетико» (Испания);

ПСВ (Нидерланды) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия);

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«Копенгаген» (Дания) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Лейпциг» (Германия) — «Реал» (Испания);

«Реал Сосьедад» (Испания) — ПСЖ (Франция).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 13–14 и 20–21 февраля, ответные — 5–6 и 12–13 марта.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в финале обыграл «Интер».

Теги
Лига Чемпионов Футбол «Реал» Барселона
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