Умер легендарный российский баскетбольный тренер

Как сообщает «Саратов 24», в последнее время Родионов проходил лечение после продолжительной болезни

Владимир Родионов (Фото: Единая лига)

Президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Как сообщает «Саратов 24», в последнее время Родионов проходил лечение после продолжительной болезни.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что Родионов внес огромную лепту в развитие баскетбола в стране.

«В регионах тяжело поднимать баскетбол, а он один из тех, кому удавалось найти решение, — цитирует Кущнеко ТАСС. — В Саратове баскетбол любят во многом благодаря ему, это, несомненно, большая утрата».

Родионов до 1982 года выступал за саратовский «Автодорожник», после стал главным тренером и президентом клуба. В 1997 и 1998 годах привел «Автодор» к золоту чемпионата России. Также клуб стал многократным призером чемпионата России.

Под его руководством во взрослом баскетболе дебютировали лидеры сборной России Евгений и Захар Пашутины, Виктор Хряпа, Сергей Моня, Семен Антонов и другие игроки, которые впоследствии стали чемпионами Европы, призерами Олимпиады, ЧМ и Евробаскета.

Введен в зал славы Единой лиги ВТБ. Матчи Единой Лиги ВТБ «Уралмаш» — УНИКС (18 декабря) и «Енисей» — «Автодор» (19 декабря) начнутся с минуты молчания.