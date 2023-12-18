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Российский вратарь побил 23-летний рекорд и вышел в лидеры НХЛ

Российский вратарь Георгиев побил 23-летний рекорд и вышел в лидеры НХЛ
В нынешнем сезоне Георгиев занимает второе место по числу побед (15 побед в 24 играх), уступая лидерство лишь голкиперу «Ванкувера» Тэтчеру Демко (16 побед в 23 играх)
Александр Георгиев
Александр Георгиев (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев первым в 2023 году достиг отметки в 40 побед.

Он отразил 26 бросков в победном домашнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).

Георгиев побил рекорд клуба по числу побед в календарном году среди вратарей, превзойдя достижение легенды НХЛ Патрика Руа. Рекорд канадского вратаря держался с 2000-го года.

В нынешнем сезоне Георгиев занимает второе место по числу побед (15 побед в 24 играх), уступая лидерство лишь голкиперу «Ванкувера» Тэтчеру Демко (16 побед в 23 играх.).

Георгиев в нынешнем сезоне побил второй рекорд «Колорадо». Он начал сезон с шести побед подряд, превзойдя достижение соотечественника Семена Варламова в сезоне 2013/14 (пять).

Георгиев перешел в «Колорадо» перед сезоном 2022/23 и вскоре стал основным голкипером команды. Прошлый сезон он завершил лидером НХЛ по числу побед.

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Руслан Алиев
НХЛ Колорадо Хоккей Александр Георгиев
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